Les marchés des génériques aux États-Unis et en Allemagne restent difficiles, sans visibilité sur l’autorisation des usines de fabrication par l’USFDA. Cependant, nous nous attendons à une reprise modeste des ventes par rapport à la base actuellement faible.

Le marché s’inquiète de plus en plus de l’impact de la hausse des prix des matières premières et du pricing power limité, en particulier dans le segment des génériques, sur les bénéfices des sociétés pharmaceutiques. À cet égard, nous pensons que Torrent Pharma (TRP) est mieux placé que ses pairs, car environ 60 % des revenus de la société proviennent de génériques de marque, pour lesquels la société peut procéder à des augmentations de prix. Les matières premières en pourcentage des ventes sont actuellement faibles à moins de 30 % et la dépendance à l’égard de la Chine est d’environ 25 %, selon la direction.

Nous prévoyons que la croissance des ventes dans les activités de génériques de marque en Inde et au Brésil se maintiendra à un faible niveau à deux chiffres, soutenue par des augmentations de prix. En Inde, TRP fait face à moins de volatilité car la dépendance au COVID-19 et aux produits saisonniers est faible par rapport à ses pairs. En fait, l’amélioration de la fréquentation des patients pourrait stimuler la demande de segments chroniques qui représentent environ 60 % des ventes. TRP a fait preuve d’une solide exécution en Inde, obtenant une amélioration significative de la productivité des forces de terrain et une attrition bien inférieure à celle de l’industrie. Nous nous attendons à ce que TRP étende sa force sur le terrain et entre dans de nouveaux segments en temps voulu pour maintenir une croissance en avance sur le marché.



En tenant compte de l’impact de la baisse des ventes aux États-Unis et de l’impact de la hausse des coûts, nous réduisons nos estimations de bénéfices pour les exercices 22F/23F/24F d’environ 10 à 11 %. Nous évaluons le TRP à 17,5x (inchangé) l’Ebitda à terme sur un an pour arriver à notre TP inférieur de 3 202 Rs. Le multiple cible est conforme au multiple de négociation actuel de 17,3x EV/Ebitda à terme à un an, selon les estimations du consensus. Nous pensons que le multiple de valorisation est soutenu par de solides flux de trésorerie, une plus grande dépendance vis-à-vis des entreprises de marque et une discipline d’allocation du capital. TRP se négocie actuellement à des rendements FCF de 3,4%/4,1%/ 4,7% sur les estimations FY22F/23F/24F. Notre nouveau TP présente une hausse de 16% par rapport aux niveaux actuels. Mettez à niveau pour acheter.

Principaux risques : croissance plus lente que prévu en Inde, évolution défavorable de la réglementation et fluctuations défavorables des devises.

