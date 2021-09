Évaluation des boissons Varun – Acheter : tous les éléments sont en place pour une réévaluation multiple

in

Cependant, les restrictions pendant la haute saison ont eu un impact sur les plans de VBL lors de la montée en puissance ; cela devrait maintenant changer car VBL se concentre sur la croissance du CY22, entraînant des gains de parts, à notre avis.

Varun Beverages, l’embouteilleur de PepsiCo, devrait connaître une accélération de sa croissance à venir, et nous prévoyons un TCAC BPA de 49 % grâce à la reprise des volumes, aux nouveaux lancements, à l’expansion de la distribution, à la normalisation des marges et à la réduction des frais d’intérêt. Le bilan continuerait à se désendetter et le RoE devrait augmenter à environ 25 % d’ici CY23. Avec tous les ingrédients en place, nous voyons un cas de réévaluation multiple et soulignons VBL comme un achat à forte conviction avec Rs 1 200 TP révisé (à partir de Rs 930).

Perturbation liée au Covid-19 : VBL a été parmi les entreprises de notre couverture les plus touchées par les perturbations liées au Covid-19 pendant la haute saison (avril-mai) en CY20 et CY21. Alors que la consommation à domicile a partiellement compensé, les volumes indiens (biologiques) ont diminué de > 20 % au cours de l’CY20.

Forte reprise maintenant : avec une reprise de l’activité économique au premier semestre de l’année 21, VBL a également enregistré une forte reprise avec une croissance d’environ 40 % en glissement annuel, bien que le TCAC sur 2 ans reste toujours négatif. Avec l’ouverture de l’économie et l’accélération du rythme des vaccinations, les perspectives sur les volumes de VBL restent solides pour les prochains trimestres.

Gain de part du sud : VBL a acquis le territoire sud et ouest de PepsiCo en mai-19. Nos interactions avec l’industrie indiquent que PepsiCo a perdu des parts de marché sur le territoire au cours des dernières années. VBL, après l’acquisition, devait se concentrer sur l’exécution (plus de glacières visi, une présence accrue dans le commerce de détail), entraînant des gains de parts de marché. Cependant, les restrictions pendant la haute saison ont eu un impact sur les plans de VBL lors de la montée en puissance ; cela devrait maintenant changer car VBL se concentre sur la croissance du CY22, entraînant des gains de parts, à notre avis.

Expansion de la distribution : l’expansion de la distribution a été affectée par la perturbation de Covid-19 au cours du CY20 (& H1CY21). VBL a ajouté environ 25 000 visi-refroidisseurs au cours du CY20 et nous nous attendons à ce que cela accélère à environ 40 000 pa à l’avenir. L’expansion de la distribution est une opportunité, en particulier dans le sud et l’ouest, qui contribuent pour un tiers aux 800 000 refroidisseurs globaux, selon notre estimation et nous nous attendons à une accélération du territoire acquis même si les régions existantes continueront également à voir des ajouts.

Au-delà du CSD : Parmi les nouveaux lancements, la marque de boissons énergisantes Sting continue de bien se développer et est devenue le leader du marché. Les volumes H1CY21 sont déjà supérieurs à ceux de l’année entière, au niveau CY20 et la marque contribue déjà à environ 5% des volumes indiens. Le succès est attribuable aux prix des produits attractifs (forte remise à Red Bull), au format d’emballage (PET) et à la portée de la distribution (environ un tiers de l’ensemble). L’élan sur Mountain Dew Ice se poursuit, ce qui augmente également la marge compte tenu du taux de TPS de 12% cf. 40 % pour le CDD.

Forte croissance du BPA : VBL a enregistré une contraction de la marge d’Ebitda de 170 pb au cours du CY20 en raison d’une op. négative. mais le CY22 devrait revenir à des niveaux historiques à mesure que la croissance des volumes s’accélère. La réduction de la dette nette couplée à la réduction des taux devrait encore aider et nous prévoyons un TCAC du BPA CY20-23 à 49%. Le RoE devrait augmenter à environ 25 % d’ici CY23, une augmentation de 7 à 8 ppt par rapport aux niveaux de CY21.

ACHAT à forte conviction : nous ajoutons VBL à un achat à forte conviction et augmentons le PT à Rs 1 200 sur la base d’un P/E de 42 x le 23 septembre (contre 35 fois plus tôt). Risques : autre perturbation liée au Covid, forte hausse des coûts des intrants, fusions-acquisitions agressives à l’étranger, entre autres.

