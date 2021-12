Évaluation des consommateurs de Godrej : Achat – Les moteurs de la croissance sont en place

Correction récente un bémol car les problèmes sont transitoires ; nouveau MD un positif; Achat retenu avec un objectif de prix de Rs 1 180



L’action Godrej Consumer (GCPL) a corrigé d’environ 17% par rapport à son sommet. Nous avions précédemment souligné que GCPL aurait une faible performance au T2FY22 en Inde HI, en Indonésie et en marges. Cependant, nous pensons que la plupart de ces problèmes sont transitoires. GCPL bénéficiera de :

(i) la reprise de la demande de soins personnels tirée par la mobilité croissante ; (ii) l’augmentation des cas de dengue, qui pourrait stimuler l’activité de HI, mais attention à un hiver rigoureux ; et (iii) de solides performances dans l’activité Afrique tandis que des actions correctives en Indonésie (aidées par une base molle) devraient également aider.

Nous continuons d’être positifs quant à l’impact du nouveau directeur général et PDG, Sudhir Sitapati. Maintenez « Acheter » avec un TP de Rs 1 180.

Décoder la correction

Les quatre raisons de la récente correction incluent (i) Au T2FY22, les ventes de produits de soins à domicile ont enregistré une croissance modérée de 5% en glissement annuel, en raison d’une faible performance de HI impactée par des conditions météorologiques extrêmes ; (ii) Dabur est entré dans les vaporisateurs de liquide. (iii) les ventes en Indonésie ont enregistré une baisse de 2 % en glissement annuel en raison de défis macro-économiques spécifiques à l’entreprise ; (iv) l’inflation des matières premières a entraîné une baisse de la marge brute de 616 pb tandis que la marge d’Ebitda a baissé de 201 pb au T2FY22.

Nouvelle direction ; moteurs de croissance à venir

Sudhir Sitapati, nouveau directeur général et PDG, a 22 ans d’expérience chez Unilever. Les systèmes et processus de HUL sont une référence et GCPL bénéficiera de son expérience. Ses cinq principales priorités pourraient, à notre avis, inclure : (i) S’attaquer aux joueurs illégaux de HI et accélérer les innovations les plus perturbatrices dans le HI ; (ii) renforcer la présence en salons pour gagner des parts de L’Oréal en Inde urbaine ; (iii) fermer les espaces blancs en santé & hygiène ; (iv) la GCPL est encore sous-indexée en milieu rural ; (v) conduire plus d’agression sur le terrain, l’analyse et l’automatisation. L’accent mis sur les produits de bas de pyramide dans HI aidera à recruter de nouveaux consommateurs. De nouvelles innovations dans le segment HI, y compris Jumbo Fast Card, contribueront à la croissance des revenus. La mise à l’échelle du portefeuille de répulsifs personnels est également probable avec le retour de la consommation hors domicile.

Outlook : Juste un blip ; maintenir « ACHETER »

GCPL a les bons déclencheurs en place pour mener la prochaine étape de la croissance malgré un T2FY22 décevant. La demande croissante de soins personnels et l’amélioration de la pénétration et de la sensibilisation aux produits anti-moustiques aideront l’entreprise. Les portefeuilles de soins à domicile et de soins personnels continuent de voir de fortes innovations à des prix perturbateurs. Quelques exemples récents sont Jumbo Fast Card, une multitude de lancements sous la marque Protekt, un shampooing colorant, un nettoyant pour les mains à base de poudre, une coloration capillaire à base de henné et des bâtons d’encens naturels au neem. L’Indonésie devrait se redresser progressivement, tandis que l’Afrique continue de bien performer.

Les activités domestiques de GCPL restent sur une bonne trajectoire, la direction ayant pris des mesures correctives. Nous retenons ‘BUY/SO’ avec un TP de Rs 1180.

