Évaluation des houles du marché Stablecoin DAI – La capitalisation boursière DAI a augmenté de plus de 800% en 12 mois – Defi Bitcoin News

Récemment, Bitcoin.com News a couvert l’attache stablecoin et comment la valorisation boursière de l’actif cryptographique a bondi de plus de 1 500% en un peu plus de 500 jours. En plus de cette augmentation exponentielle, la capitalisation boursière du stablecoin décentralisé DAI a également considérablement augmenté, la valorisation boursière de DAI ayant bondi de plus de 800% au cours des 12 derniers mois, passant de 696 millions de dollars à 6,3 milliards de dollars aujourd’hui.

Le Stablecoin de Makerdao augmente de 800% depuis septembre 2020

Le samedi 18 septembre 2021, il y a environ 127,29 milliards de dollars de pièces stables et ils représentent actuellement 62 milliards de dollars du volume des échanges d’aujourd’hui. Il ne fait aucun doute que les pièces stables sont devenues énormes au cours des trois dernières années et les médias et les études de recherche font souvent référence à la croissance massive de Tether (USDT).

Le problème avec le tether (USDT) est qu’il y a des humains qui décident des opérations du projet stablecoin. Le stablecoin DAI, quant à lui, est exploité par le projet Makerdao qui est une organisation autonome décentralisée (DAO). Il y a bien sûr des personnes derrière la frappe des pièces stables DAI, mais elle repose sur le fait que les participants ajoutent de la valeur et un surdimensionnement au service.

Le site Web de Makerdao indique que DAI aide la liberté financière « sans volatilité » en offrant une « devise à prix stable que vous contrôlez ». Le site Web indique que les utilisateurs peuvent lire le livre blanc pour comprendre son fonctionnement et générer le DAI selon leurs propres conditions.

Au cours des 12 derniers mois, l’offre globale de DAI a considérablement augmenté, bondissant de 808,90 % depuis le 18 septembre 2020. À cette époque, la capitalisation boursière du DAI n’était que de 696 millions de dollars, mais elle dépasse aujourd’hui 6,3 milliards de dollars.

Les pièces stables de Coingecko selon les statistiques de capitalisation boursière montrent que DAI est aujourd’hui la quatrième plus grande pièce stable par capitalisation boursière. DAI est derrière tether (69,5 milliards de dollars), USDC (29,4 milliards de dollars) et BUSD (12,8 milliards de dollars). L’offre circulante de BUSD représente un peu plus de la moitié de l’offre globale de DAI.

Les statistiques mensuelles montrent que la capitalisation boursière décentralisée de Stablecoin a augmenté de plus de 10%

Samedi, DAI a enregistré jusqu’à présent environ 279 millions de dollars d’échanges mondiaux sur 24 heures et les dossiers montrent que plus de 400 applications décentralisées (dapps) et échanges centralisés exploitent le stablecoin DAI aujourd’hui. DAI est beaucoup utilisé dans la finance décentralisée (defi) dans les pools de liquidités, les swaps et les applications de prêt cryptographiques.

DAI et le protocole Makerdao ne sont pas sans controverse et en avril 2019, le stablecoin a eu du mal à maintenir son ancrage à 1 $. Les jetons Dai eux-mêmes sont très dépendants d’un excès de garantie et si le prix de l’éther s’effondrait soudainement, cela pourrait alors laisser les détenteurs de DAI sans garantie dans une certaine fourchette de prix.

Cependant, après qu’un incident de cygne noir a fait exactement cela le 12 mars 2020, également connu sous le nom de «Jeudi noir», les développeurs de Makerdao ont dû élaborer de nouvelles idées comme tirer parti d’autres pièces de monnaie comme garantie en plus de l’éther pour compenser les risques. Malheureusement, pour les utilisateurs qui voulaient une compensation pour leurs investissements sous-garantis, un vote au pouvoir a décidé de ne pas rembourser ces utilisateurs.

Cette décision a finalement conduit à un recours collectif contre les créateurs du projet Makerdao. Pendant ce temps, la communauté Makerdao a évolué et le DAI stablecoin continue de voir ses émissions augmenter. Au cours des 30 derniers jours, le stablecoin DAI a augmenté sa valorisation de 10,3%.

Que pensez-vous du stablecoin DAI augmentant de plus de 800% en un an ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce projet dans la section commentaires ci-dessous.

