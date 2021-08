La quantité importante de liquidités requise pour assurer le service de sa dette laisse des opportunités de hausse limitées pour les actionnaires, malgré l’opportunité de levier d’exploitation élevé de toute source d’augmentation de l’ARPU.

La baisse des revenus se poursuit ; a besoin d’un soutien immédiat en termes de liquidités : l’EBITDA ajusté (hors éléments exceptionnels sur pré Ind AS 116) s’élevait à Rs 12,8 milliards contre Rs 17,1 milliards QoQ. Cela a été attribué au fort taux de désabonnement des abonnés en raison du verrouillage dirigé par Covid et de la chute des ARPU. Avec un EBITDA (pré-Ind AS 116) de Rs 38,5 milliards en 2HFY22E, il sera difficile d’investir dans la croissance de son réseau et de son service, les remboursements à venir de : a) Rs 64,7 milliards de NCD au cours de l’EX22, b) Rs 82 milliards de paiement différé du spectre, et c) AGR. Une augmentation de capital ou un plan d’allègement du gouvernement reste essentiel pour fournir un soutien immédiat en liquidités pour assurer le service de la dette nette en hausse de 1 907 milliards de roupies (y compris les passifs AGR). Nous maintenons notre note « neutre ».

Faits saillants du commentaire de gestion : VIL se concentre sur des investissements dans 16 cercles prioritaires, qui contribuent à 94 % du chiffre d’affaires. Focus sur les abonnés à ARPU élevé : il vise à étendre les programmes d’abonnés à ARPU plus élevé en partenariat avec les OEM et les NBFC pour les appareils 4G.

Remboursement d’impôt : il a reçu 10 milliards de roupies sous forme de remboursement d’impôt au cours du 1QFY22. Le solde à recevoir s’élève désormais à Rs 58 milliards. Modification des tarifs : la société a augmenté les tarifs des forfaits d’entreprise postpayés/prépayés d’entrée de gamme à Rs 299/Rs 79 à partir de Rs 199/Rs 49. Elle génère des liquidités positives provenant de ses opérations pour répondre à ses remboursements et à ses besoins d’investissement. Il s’engage auprès des investisseurs pour de nouveaux financements et mène des discussions parallèles avec les détenteurs d’obligations pour le refinancement.

Évaluation et point de vue : La baisse du nombre d’abonnés et, par conséquent, des revenus nuit de manière disproportionnée à l’EBITDA en raison de la nature élevée des coûts fixes de l’activité, avec une augmentation des coûts inflationnistes. Cela rend toute augmentation tarifaire trop difficile pour combler le vide des besoins de trésorerie. La faible position de liquidité de VIL peut l’obliger à rationaliser ses investissements dans le réseau, comme en témoignent la réduction de l’intensité des dépenses d’investissement et l’intensification du taux de désabonnement des abonnés. La direction a déclaré qu’elle était en discussion avec des investisseurs potentiels pour la levée de fonds de 250 milliards de dollars, mais le calendrier reste incertain.

Une augmentation de capital ou un programme d’allégement du gouvernement reste essentiel pour fournir un soutien immédiat en liquidités pour assurer le service de la dette nette en hausse de 1 907 milliards de roupies (y compris les passifs AGR). Avec un EBITDA (pré-Ind AS 116) de Rs 38,5 milliards en 2HFY22E, il sera difficile d’investir dans la croissance de son réseau et de son service, les remboursements à venir de : a) Rs 64,7 milliards de NCD au cours de l’EX22, b) Rs 82 milliards de paiement différé du spectre, et c) AGR. Le seul point positif, comme l’a indiqué la direction, est la reprise de sa base d’abonnés après la levée du confinement en juin’21.

La quantité importante de liquidités requise pour assurer le service de sa dette laisse des opportunités de hausse limitées pour les actionnaires, malgré l’opportunité de levier d’exploitation élevé de toute source d’augmentation de l’ARPU. Le faible EBITDA actuel rendrait difficile le service de la dette sans apport de fonds externes. En supposant 9x EV/EBITDA, avec une dette nette de 1 907 milliards de roupies (hors passif locatif et dette AGR), cela laisse des opportunités limitées aux actionnaires. Nous maintenons notre note « neutre ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.