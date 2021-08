Évaluation des jeunes noyaux des faucons, des rapaces et des pélicans après la ligue d’été

KOC et J. Kyle Mann abordent d’abord l’échange qui a eu lieu ce matin entre les Grizzlies et les Clippers, qui a envoyé Patrick Beverley, Rajon Rondo et Daniel Oturu à Memphis pour Eric Bledsoe, et comment les jeunes joueurs de chaque équipe pourraient être en mesure d’aider eux cette saison à venir (1:00). Ensuite, ils parlent de nouveaux ajouts aux jeunes noyaux de trois équipes de la NBA : les Atlanta Hawks (17h00), les Toronto Raptors (27h45) et les New Orleans Pelicans (40h00). Enfin, alors que la ligue estivale tire à sa fin, le KOC pose des questions rapides à J. Kyle Mann sur leurs jeunes joueurs préférés du tournoi, notamment Franz Wagner, Jonathan Kuminga, Davion Mitchell, Josh Primo et Day’Ron Sharpe (50:55) .

Hôtes : Kevin O’Connor et J. Kyle Mann

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher