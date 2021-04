Évaluation des joueurs: EDF Logroño 0-4 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a battu EDF Logroño lors du match d’aujourd’hui, marquant quatre buts et n’en concédant aucun. Kosovare Asllani a ouvert la procédure depuis le point de penalty avant que Marta Cardona et Marta Corredera ne doublent et triplent l’avance. Teresa Abelleira a couronné le résultat avec un superbe coup franc pour porter le score à 4-0 sur le tout dernier coup de pied du match.

Notes des joueurs

Misa – 7/10: Misa a fait une bonne intervention sur coup de pied arrêté lorsqu’elle a pu accélérer le timing de Lova Lundin. Sinon, Misa n’a pas été obligée de réaliser de nombreux arrêts.

K. Robles – 7/10: Kenti Robles était extrêmement actif sur le côté droit du terrain. Elle n’a pas été obligée de trop défendre parce que Logroño a eu recours à de longues balles que Las Blancas a facilement récupérées, mais elle a bien retracé lorsqu’elle a été invoquée. Robles a également bien progressé.

Ivana Andrés – 6,5 / 10: Ivana était relativement indifférente ce jour-là. Logroño n’a pas créé grand-chose et elle n’a pas subi de pression sur le ballon. Elle avait le temps et l’espace pour jouer de l’arrière.

Claudia Florentino – 6.5 / 10: Comme Ivana, Claudia n’a pas été testée. Elle a fait preuve d’une bonne patience sur le ballon et a bien passé. Florentino a eu un moment de tremblement quand elle a donné le ballon à Ida Guehai et l’a ensuite fait une faute, concédant un coup franc dans une zone dangereuse.

Olga Carmona – 6/10: Olga a joué à l’arrière gauche et avait le permis d’aller de l’avant et d’occuper l’espace libéré lorsque Corredera a coupé à l’intérieur. Olga a eu une solide performance, mais bon nombre de ses passes meurtrières ne se sont pas déroulées ce jour-là.

Aurélie Kaci – 5.5 / 10: Kaci a eu du mal à s’impliquer dans le match dans le cadre du double pivot avec Maite Oroz. Las Blancas a généralement choisi de jouer avec Maite Oroz et Kaci n’a pas reçu beaucoup de touches. Elle était bonne défensive et s’est améliorée car les remplacements de David Aznar ont changé la formation.

Maite Oroz – 6,5 / 10: Oroz, comme d’habitude, a commis l’infraction, même si elle n’a pas été aussi percutante qu’elle l’est habituellement. Oroz n’avait pas beaucoup d’options centrales et Las Blancas a eu recours à l’attaque sur les ailes. Maite a également bien fait pression et a forcé Logroño à effectuer des changements dans les zones dangereuses.

Marta Corredera – 6.5 / 10: Corredera a joué comme ailier gauche. Elle a coupé à l’intérieur sur son pied droit préféré comme Olga Carmona a fourni la largeur. Son implication a été incohérente mais décisive, car elle a joué une passe au-dessus du sommet mal gérée, permettant à Sofia Jakobsson de créer le deuxième but du match. Après la pause, Corredera n’a pas été marqué dans la surface et a eu le temps et l’espace pour choisir le coin supérieur pour porter le score à 3-0.

Kosovare Asllani – 7,5 / 10: Asllani a été déployé derrière Sofia Jakobsson dans un rôle de milieu de terrain offensif. Quand elle a réussi à prendre le ballon, elle a créé un danger. Asllani a également bien appuyé et a gagné et a marqué le penalty pour ouvrir le compte de Madrid dans le match. De plus, son rythme de travail défensif a commencé la séquence de possession qui a abouti au but de Corredera.

Sofia Jakobsson – 6,5 / 10: Jakobsson n’a pas été trop impliqué dans le match en tant qu’attaquant hors-jeu. Elle regarda chronométrer ses courses et dériver de l’épaule de la défense. Cela n’a vraiment fonctionné qu’une seule fois, lorsque le long ballon de Corredera a été mal jugé par un joueur de Logroño et que Jakobsson a été mis au but. Elle a désintéressé la balle au carré à Cardona et a enregistré une passe décisive.

Marta Cardona – 6.5 / 10: Cardona n’a pas non plus été impliqué pendant de longues périodes du match. Elle a été forcée de rentrer à l’intérieur pour se toucher car la majorité des attaques de Las Blancas se sont déroulées sur la gauche. Malgré cela, Cardona est arrivé dans la surface et a calmement placé le ballon au fond des filets pour donner au Real Madrid une avance de deux buts avant la fin de la première mi-temps.

Substituts

Teresa Abelleira – 7,5 / 10: Teresa a eu un impact immédiat après son arrivée en seconde période pour Corredera. Las Blancas a trouvé beaucoup plus facile de construire au milieu du terrain grâce à sa présence et à sa qualité sur le ballon. Teresa a marqué le quatrième but du match avec le coup de pied final du match; elle a placé un coup franc parfait sur le mur et dans le coin supérieur.

Lorena Navarro – 5,5 / 10: Lorena est entrée dans le match à la 66e minute. Elle a jeté un coup d’œil au but, mais elle n’a pas pu en tirer le meilleur parti.

Jessica Martínez – 4/10: Jessica n’était sur le terrain que pendant quelques minutes. Sa seule implication est venue quand elle a reçu un carton rouge sévère pour avoir poussé un joueur de Logroño.

Thaisa – N / A: Thaisa est arrivée à la 81e minute aux côtés de Jessica. Elle a fait de la formation un diamant 4-4-2 et a aidé à clôturer le match.