Évaluation des joueurs: Rayo Vallecano 0-3 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino s’est rendu à Vallecas et a démantelé Rayo Vallecano 3-0. Aurélie Kaci a ouvert le score en première mi-temps. La remplaçante Jessica Martínez a ajouté une seconde à la 69e minute avant que le golazo de Marta Corredera ne mette le match hors de portée.

Notes des joueurs

XI de départ

Misa – 7/10: Misa n’a pas été beaucoup sollicitée contre Rayo Vallecano. Elle est sortie de sa ligne rapidement pour couper une chance et a bien fait pour empêcher Rayo de marquer sur un corner chaotique.

Kenti Robles – 8,5 / 10: Robles était dynamique à la fois en attaque et en défense. Elle a bien suivi et a relevé de bons défis dans les rares moments où Rayo a progressé. Elle a poussé très haut sur le terrain pour forcer l’opposition à des revirements. Kenti a également bien avancé, effectuant des centres dangereux et aidant le deuxième but.

Ivana Andrés – 7/10: Ivana a irrité les joueurs du Rayo Vallecano tout le match. Elle a fait pression sur eux quand ils recevaient et a repoussé le ballon. Ivana a également bien dribblé hors de la pression et a réussi à briser les lignes avec ses passes.

Babett Peter – 6,5 / 10: Peter avait moins à faire qu’Ivana mais était toujours à la hauteur de la tâche de lancer les quelques incursions de l’opposition en avant. Elle était également bonne dans les airs et a coupé le service de set-piece de Rayo.

Marta Corredera – 8.5 / 10: Corredera a joué comme arrière gauche ce jour-là et avait l’air solide. Elle a bien défendu et a été impliquée dans deux buts. Corredera a récupéré le ballon et l’a joué à Olga Carmona avant le but de Kaci. Elle a également marqué un brillant effort de curling pour porter le score à 3-0.

Aurélie Kaci – 7,5 / 10: Kaci a eu du mal à dicter au milieu du terrain en première mi-temps aux côtés de Teresa Abelleira dans un double pivot. Malgré cela, Kaci a dérivé largement pour s’associer à l’attaque gauche de Madrid. Kaci a ouvert le score après une course tardive du milieu de terrain et une bonne finition.

Teresa Abelleira – 7/10: Teresa avait l’air bien dans les zones avancées du terrain, mais a eu du mal à jouer au centre au début du match. Elle a ajusté son positionnement au fur et à mesure que le match progressait, descendant plus profondément pour aider à changer le point d’attaque tout en continuant à avancer et à créer dans le dernier tiers.

Kosovare Asllani – 6,5 / 10: Asllani a eu du mal à avoir un impact cohérent. Elle est apparue avec de bons moments, recevant le ballon entre les lignes et faisant tourner les défenseurs. Son meilleur moment est arrivé en fin de match. Asllani se retourna à merveille et avança et relâcha Jessica Martínez dans l’espace.

Olga Carmona – 8/10: Carmona était le joueur le plus dangereux de Las Blancas. Elle a été déployée dans sa position naturelle d’aile gauche et a affronté à plusieurs reprises des défenseurs, a dribblé jusqu’à la ligne de départ et réduit les livraisons bien placées. Son centre dévié a trouvé Kaci pour le premier but.

Sofia Jakobsson – 6/10: Jakobsson était isolée en tant que n ° 9. Elle a été forcée de dériver d’aile en aile pour s’impliquer dans le match. Sofia a eu de bons moments en affrontant des défenseurs mais son dernier ballon manquait ce jour-là.

Marta Cardona – 7/10: Cardona a exercé une pression agressive tout au long du match et a mis les défenseurs du Rayo sous pression. Elle a sauté sur des balles perdues dans la surface de réparation de l’adversaire et a provoqué un danger. Cardona a eu quelques-unes de ses courses de dribbles, mais elles ont été coupées au dernier moment.

Substituts

Jessica Martínez – 7/10: Jessica a remplacé Olga à la 64e minute. Elle était une menace immédiate, se faisant plaquer dans la surface après avoir été jouée par Asllani. Une minute plus tard, Martínez rentrait chez lui sur un centre de Kenti Robles pour doubler l’avantage de Las Blancas.

Maite Oroz – 6,5 / 10: Maite est entrée dans le match pour Teresa à la 63e minute. Elle a pris son rôle attendu en tant que joueur le plus profond dans le double pivot et a dicté le jeu. Oroz a ouvert la défense avec une bonne passe à Chioma Ubogagu – qui n’a pas pu terminer sa chance – vers la fin de la procédure.

Chioma Ubogagu – 7/10: Chioma a remplacé Cardona à la 81e minute. Elle est arrivée et a eu plusieurs chances de marquer et d’aider. Ubogagu a créé plus de danger en dix minutes que la majorité des joueurs n’en ont réussi dans les quatre-vingt-dix.

Thaisa – N / A: Kaci a été remplacé par Thaisa à la 87e minute.