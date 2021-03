Évaluation des laboratoires du Dr Reddy – Achat: les fournitures API pour Vascepa sont un problème

Des ouvriers versent de la matière première dans des capsules de médicaments à l’usine du Dr Reddy à Bachupally, dans l’État d’Andra Pradesh, en Inde, le jeudi 6 avril 2006. Ranbaxy Laboratories Ltd., le plus grand fabricant de médicaments en Inde, et le Dr Reddy’s Laboratories Ltd., le troisième plus grand, disent qu’ils prévoient de faire des acquisitions aux États-Unis et en Europe. Photographe: Amit Bhargava / Bloomberg News

Nos vérifications de canaux indiquent les contraintes d’approvisionnement en API pour les fabricants génériques de Vascepa. Amarin a ajouté l’UE et la Chine en tant que nouveaux marchés, engageant ainsi plus de volumes pour sa base de fournisseurs d’API réguliers. CCSB Taiwan a été le seul / principal fournisseur d’API pour Hikma et Dr. Reddy’s et est actuellement confronté à des défis de mise à l’échelle. Les deux génériques devraient progressivement augmenter jusqu’en 2022 à mesure que l’API fournit une mise à l’échelle. Réduisez le BPA FY22e du Dr Reddy de 1%.

Continuez à acheter.

500 tonnes consommées aux États-Unis par an, Amarin créant plus de demande sur les marchés hors États-Unis: Amarin a vendu environ 500mn de capsules de Vascepa aux États-Unis en 2020. Amarin a plusieurs fournisseurs d’API pour Vascepa. Amarin s’étend maintenant à l’UE et à la Chine, ce qui promet de doubler son prélèvement d’API. De cette manière, Amarin offre une opportunité d’expansion de volume à ses fournisseurs, que les génériques auront du mal à égaler avec leur objectif principal de conversion générique aux États-Unis.

Défis de mise à l’échelle chez le fournisseur d’API aux génériques: nos vérifications de canal montrent que CCSB Taiwan a été le fournisseur initial d’API Icosapent pour Hikma et

Dr Reddy’s. Les deux génériques ont mis en évidence des problèmes similaires de pénurie d’API, les empêchant de se développer / se lancer sur le marché. Le délai exact de résolution est difficile à estimer, même si nous pensons que les deux entreprises finiront par se développer au cours de l’année 2021, soit par le biais d’une deuxième source, soit par la mise à l’échelle du CCSB avec succès.

La contrainte API est susceptible d’affecter également tous les autres génériques potentiels, y compris Teva et Apotex. Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement indiquent que Vascepa restera un produit concurrentiel limité dans un avenir prévisible, même après l’entrée de Hikma et du Dr Reddy’s.

Des API et des coûts de conversion plus élevés ont maintenu des marges faibles pour Hikma: Hikma a indiqué que les marges initiales sur gVascepa sont inférieures à celles d’un lancement typique de ce type. Nous pensons que les coûts d’API plus élevés chez CCSB et les coûts de conversion plus élevés chez Catalent contribuent à réduire les marges de Hikma. Les coûts ne peuvent diminuer qu’une fois CCSB ou d’autres fournisseurs d’API à l’échelle.

Le Dr Reddy’s reste déterminé à lancer, prévoyez une montée en puissance progressive tout au long de l’exercice 22: gVascepa reste un produit clé qui génère les revenus américains de l’exercice 22. En raison de problèmes d’approvisionnement en API, nous prévoyons une montée en puissance progressive tout au long de l’exercice 22, le Dr Reddy’s réalisant un chiffre d’affaires de 25 millions de dollars au cours de l’exercice 22 contre 50 à 60 millions de dollars que nous avions estimé plus tôt. Nous avons réduit nos estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice par action pour l’exercice 22 de 1% / 1%, laissant ainsi l’exercice 23 inchangé.