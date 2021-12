À moins de pressions à court terme, Ipca est sur le point d’enregistrer une croissance organique chez les adolescents, car sa trajectoire de revenus est intacte. « Acheter » avec un TP de Rs 2 530.

Nous avons interagi avec le directeur général adjoint des laboratoires Ipca (Ipca), Ajit Jain. Faits saillants : (i) Confiance de pouvoir enregistrer une croissance supérieure au marché en Inde, car d’autres thérapies complètent Zerodol. Devenir agressif en cardiaque, qui peut devenir 25% (à partir de 18%) du gâteau global ; (ii) Reconstruction de l’activité au Royaume-Uni par une approche directe, qui devrait améliorer la marge au cours des 18 prochains mois ; (iii) les usines API de Dewas et Ratlam augmenteront leur capacité de 25 % ; (iv) Les pressions sur les coûts des intrants devraient se stabiliser dans quelques trimestres ; (v) Cibler les entreprises d’API avec des molécules plus récentes, approuvées par l’USFDA, qui peuvent être intégrées en aval.

Une force de R&D sous-estimée pour générer une surperformance nationale : Ipca a augmenté de 1,5 fois la croissance de l’industrie au cours des cinq dernières années. Son succès est attribuable à sa R&D, où il a démontré avec succès la supériorité de l’acéclofénac (Zerodol) par rapport aux autres AINS et l’efficacité de la chlorthalidone (CTD) à faible dose. Ipca est confiant non seulement de maintenir sa franchise douleur, mais également de développer ses divisions cardiaques et autres.

L’UE atteindra son plein potentiel au cours des 12 à 18 prochains mois : L’activité au Royaume-Uni est en baisse d’environ 60 % par rapport à son sommet, mais Ipca est confiant de récupérer une grande partie au cours des 18 prochains mois. La situation de l’UE, qui fait actuellement face à des stocks excédentaires, devrait commencer à s’atténuer au cours des deux prochains trimestres.

Perspectives : leviers de croissance intacts– L’escalade sans précédent des coûts des intrants devrait commencer à s’atténuer au cours des six prochains mois. Ipca est confiant de maintenir son volume de sartans car il a développé un nouveau processus et s’attend à ce que les commandes dans le reste de l’activité API reprennent également. Les pressions à court terme ne devraient pas masquer sa croissance supérieure au marché en Inde, son modèle commercial intégré verticalement, son potentiel API au-delà de l’exercice 22 en raison de l’ajout de capacité et de ses antécédents enviables d’optimisation des coûts.

Ipca a bénéficié de plusieurs ponctuels tels que des HCQ pendant le Covid et des opportunités de sartan en API. Par conséquent, alors que la croissance de l’exercice 22 semble difficile, l’exercice 23 devrait voir une croissance normale reprendre. Nous restons optimistes sur les perspectives à long terme d’Ipca. Conservez ‘BUY/SO’.

