Évaluation des nominations à la direction de Daniel Levy

Les nominations à la direction de Daniel Levy au cours de ses 20 années en tant que président de Tottenham Hotspur ont été un mélange de bon, de mauvais et de laid, avec en moyenne un nouveau directeur tous les deux ans. Harry Redknapp et Mauricio Pochettino ont tous deux été des succès quantifiables, emmenant le club en Ligue des champions et devenant l’une des quatre meilleures équipes. Mais, l’embauche et le licenciement constants des gestionnaires soulèvent des questions sur l’homme qui embauche. Ici, Last Word on Football examine six des recrues de Levy.

Les nominations à la direction de Daniel Levy – Un manège aux résultats mitigés

Réussites managériales

Mauricio Pochettino

Pochettino est arrivé aux Spurs en 2014 avec la tâche de faire du club un des quatre premiers, mais il devrait le faire avec un budget qui n’est même pas proche de Chelsea et Manchester City. Sa première saison a semblé être une déception jusqu’à ce qu’il fasse des changements en milieu de saison et amène le club à la cinquième place, jouant un style de football physique et pressant.

L’Argentin n’a pas seulement assuré une place dans le top quatre aux Spurs, mais il les a menés à trois top trois, dont la deuxième place lorsqu’ils n’ont pas pris de retard sur les futurs vainqueurs du titre, Leicester City. Avec peu d’argent à investir dans l’équipe, ce que Pochettino a réalisé était tout simplement remarquable. Finalement, cependant, sa meilleure heure deviendrait sa dernière heure.

Tottenham a perdu la finale de la Ligue des champions 2019 contre Liverpool, après quoi Pochettino a clairement indiqué qu’il avait besoin du soutien de son président pour maintenir la progression des Spurs. Cependant, le soutien n’est jamais venu et, en fin de compte, il a été victime de son propre succès, les Spurs ayant constamment dépassé leur poids. Les fans se sont demandé si, avec le soutien, il aurait pu amener le club à un autre niveau.

Harry Redknapp

La dernière pièce d’argent de Tottenham est arrivée en 2008 avec la victoire en Coupe de la Ligue contre Chelsea, mais le manager Juande Ramos a commencé la saison 2008/09 de manière désastreuse et, au cours de son année à la barre, n’a remporté que 21 des 54 matches toutes compétitions confondues.

Avec Tottenham en bas du tableau, Levy a viré Ramos et fait venir Harry Redknapp, qui allait changer la fortune des clubs. Le football de la Ligue des champions est enfin arrivé et a culminé dans des soirées dont les fans des Spurs se souviendront toujours contre l’AC Milan et l’Inter Milan alors qu’ils atteignaient les quarts de finale.

Redknapp est finalement tombé sous la gâchette de Levy à l’été 2012 après qu’un nouveau contrat n’a pas été conclu avec des liens avec le travail en Angleterre. C’était une décision impopulaire auprès des fans, mais qui n’a pas trop nui au club une fois que Pochettino est arrivé deux ans plus tard.

Martin Jol

Martin Jol était aimé des fans des Spurs et son succès montre à quel point il a eu un effet sur le club du nord de Londres. Alors que deux top cinq ne seraient plus acceptés, Jol a réalisé quelque chose que le club n’avait pas réussi à faire au cours des 15 années précédentes.

Jol était si proche d’amener le club en Ligue des champions, mais le tristement célèbre match de lasagne-gate contre West Ham United les a vus manquer le dernier jour de la saison. L’héritage de Jol a été confirmé, de toute façon, cependant.

Jol a été limogé alors qu’il dirigeait l’équipe lors d’un match contre Getafe et les nouvelles divulguées ont atteint les fans sur le terrain qui ont réagi avec dérision. Levy, en toute justice, avait choisi Ramos pour faire avancer le club, une décision qui a rapporté un trophée, mais, finalement, a retardé les progrès réalisés dans la ligue sous le populaire Néerlandais.

C’était un signe de la nature impitoyable de Levy et aussi un signe qui révélait qu’il montrerait peu de loyauté envers ses managers. C’était un avertissement que ceux qui devaient venir n’auraient que peu de temps pour faire les choses correctement.

Rendez-vous échoués

Alors que trois des 11 nominations à la direction depuis 2001 ont apporté des progrès et un succès proche, Levy a également fait des nominations douteuses qui ont retenu le club sur le terrain et soulève de sérieuses questions sur son processus d’embauche.

Jacques Santini

La nomination la plus bizarre et la plus ratée de Levy est peut-être celle du Français Jacques Santini. C’était une nomination qui montrait que le président était mitigé dans son embauche de gestionnaires.

Seulement 13 matchs ont suffi à Levy pour mettre fin au règne désastreux de Santini, qui avait été annoncé avant les Championnats d’Europe 2004, où il a mené la France dans une campagne décevante. Avant de mettre le pied dans la pirogue des Spurs, les fans étaient déjà sceptiques quant à sa marque de football négative et défensive – qui est l’antithèse de l’ADN de Tottenham que Levy tenait à mentionner dans ses notes de programme de fin de saison 2020/21.

Juande Ramos

Ramos reste le seul manager des Spurs à remporter un trophée sous Levy, mais il a également mené le club à son pire départ en Premier League de l’histoire et a duré deux mois de la saison 2008/09 avant d’être limogé. Deux mois plus tard, il était manager du Real Madrid et sa nomination en tant que patron des Spurs était une autre discutable par Levy.

José Mourinho

La nomination de Levy en tant que vainqueur en série à Jose Mourinho a été considérée par beaucoup comme l’exposition de son manque de compréhension des fans et du club. Le limogeage de Pochettino est intervenu après de mauvais résultats au début de la saison 2019/20, mais Levy n’avait pas donné au manager le soutien qu’il avait demandé et la nomination de Mourinho ressemblait à une tentative désespérée d’apporter des trophées au stade Tottenham Hotspur. .

Mourinho a tiré le meilleur de Harry Kane et de Son Heung-min, car ils sont devenus le partenariat le plus marquant et le plus aidé de l’histoire de la Premier League, mais le style de football de Mourinho n’a jamais bien plu aux fans et, malgré le fait qu’il ait mené le club à la finale de la Coupe Carabao. , il a été limogé avec une qualification en Ligue des champions semblant peu probable.

Alors que les résultats avaient commencé à se détériorer, la décision de limoger Mourinho quelques jours seulement avant une finale de coupe était étrange, d’autant plus que Levy n’avait pas de remplaçant prévu. Une chose qui a caractérisé ses embauches est sa tendance à avoir quelqu’un prêt à prendre les rênes. Mais, cette fois, il a fait plonger le club dans une recherche managériale embarrassante.

Nuno Espírito Santo doit agir rapidement pour éviter la balise « échec »

Les nominations à la direction de Levy ont fait progresser Jol, Redknapp et Pochettino, mais la nomination la plus récente de Nuno Espirito Santo a soulevé plus de questions sur sa capacité à choisir la bonne personne pour le poste. Espirito Santo aurait pu être nommé après la fin de la saison 2020/21 lorsqu’il a quitté les Wolves. Le fait qu’il n’ait été nommé qu’après que d’autres voies se soient effondrées a laissé Levy semblant faible et désespéré.

Il reste à voir si Espirito Santo peut changer les choses chez Spurs, mais l’embauche et le licenciement constants de Levy plutôt que des nominations de direction raisonnées donnent à penser qu’il est plus enclin à espérer le meilleur. Et c’est une approche qui laisse les managers de Tottenham avec peu de conviction qu’ils auront le temps ou le soutien pour faire la différence, en ajoutant aux nominations à la direction de Daniel Levy.

Photo principale

Intégrer à partir de .