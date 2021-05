Évaluation des peintures asiatiques – Achat: performances exceptionnelles par le secteur de la décoration

Dans l’ensemble, nous pensons que les prouesses opérationnelles et le leadership d’APL sur le marché l’aideront à continuer de stimuler la croissance des volumes. Maintenez l’achat avec un TP révisé de 3 185 roupies.

Le chiffre d’affaires consolidé d’Asian Paints (APL) au T4FY21 (+ 43,5% en glissement annuel) a dépassé nos attentes, tandis qu’Ebitda (+ 53,4% en GA) et PAT (+ 81,1% en GA) ont été inférieurs à nos estimations. L’activité Décoration a enregistré une croissance en volume élevée sur plusieurs trimestres (48% en glissement annuel sur une base souple d’environ 1% en glissement annuel), portée par une solide performance des portefeuilles premium et luxe. L’inflation des prix des matières premières a entraîné une compression de la marge brute de 266 points de base en glissement annuel, mais sur une base plus modérée. Parallèlement, l’optimisation des coûts et les améliorations de l’approvisionnement ont augmenté la marge d’Ebitda de 128 bps en glissement annuel.

Les portefeuilles haut de gamme et de luxe stimulent les volumes: les ventes autonomes ont augmenté de 46,2% en glissement annuel, poursuivant ainsi leur impressionnante progression. Le secteur de la décoration intérieure a réalisé une performance remarquable, enregistrant une croissance en volume de 48% en glissement annuel. L’activité de rénovation domiciliaire a également enregistré des ventes records grâce à l’activité de décoration intérieure (chiffre d’affaires d’EssEss en hausse de 83,9% en glissement annuel et de 78,1% en GA de Sleek). L’activité Revêtements industriels a réalisé une solide performance dans les segments des revêtements de protection et de la re-finition soutenue par la reprise de l’activité industrielle. L’activité internationale a continué d’enregistrer une croissance exceptionnelle en volume à deux chiffres, portée par une bonne croissance en Asie et au Moyen-Orient. Dans l’ensemble, avec le maintien de la dynamique de la demande, nous nous attendons à ce que la forte croissance à deux chiffres d’APL en volume dans le secteur de la décoration se maintienne.

Conférence téléphonique T4FY21: Points clés à retenir: La société a pris une hausse de prix de 2,8% à compter du 1er mai. Les villes de niveau 1 et 2 ont connu une reprise de la demande à partir de la fin du troisième trimestre. Le Tier 3 et les autres domaines ont poursuivi leur forte dynamique. L’entreprise se concentre sur l’amélioration des volumes et le développement de l’activité cuisine et salle de bain pour compléter son activité de décoration intérieure à court terme et améliorer progressivement sa rentabilité à moyen terme.

Perspectives: brillantes – Nous prévoyons une croissance à deux chiffres des volumes de décoration, compensant le déplacement potentiel de la demande du segment non organisé (~ 30%). Ceci, combiné à la capacité d’APL à augmenter les prix, devrait l’aider à maintenir sa marge. Compte tenu de la surperformance du haut de gamme, nous élevons le TP à 3 185 roupies (contre 3 140 roupies); conserver «ACHETER / SO» (54,2x BPA FY23E).

