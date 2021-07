Le MSC Valeria, l’un des plus grands porte-conteneurs à visiter l’Inde, accoste au port de Mundra dans le Gujarat. Le navire 165500 DWT (Dead Weight Tonnage) mesurant environ 16 mètres de long était venu du port de Xingxang en Chine. Le MSC Arica pesant 115518 DWT a été le dernier plus grand porte-conteneurs à visiter Mundra en janvier 2011. Photo d’archive express.

Le cours de l’action APSEZ a baissé de plus de 15% du 11 juin 2021 au 30 juin (vs. NIFTY plat) après des reportages défavorables dans les médias ainsi que d’autres entités du Groupe malgré les éclaircissements de la direction sur l’actualité. Nous considérons le prix actuel comme attractif et nous répondons à certaines des préoccupations des investisseurs concernant d’autres entités du groupe Adani et le projet Myanmar.

L’APSEZ est susceptible de maintenir le cap sur ses engagements de gouvernance : Mgmt s’était engagé à ne pas accorder de prêts entre apparentés aux entités du Groupe à la fin de l’exercice 2016 et a jusqu’à présent (exercice 21) maintenu cet engagement. En outre, il a considérablement réduit les promesses de parts des promoteurs, passant des niveaux maximaux de l’exercice 20 à actuellement en dessous de 10 %. Ainsi, avec des prêts et avances négligeables aux entités du Groupe et des nantissements d’actions minimes, nous pensons qu’APSEZ est largement isolé de la performance du Groupe.

Les entités du Groupe ont démontré une forte croissance de leur cash-flow et semblent financièrement viables à l’heure actuelle : les entités du Groupe Adani ont enregistré une forte génération de cash-flow ainsi qu’une réduction de l’endettement relatif. En outre, les niveaux d’engagement des promoteurs individuels ont également chuté au cours des exercices 15-21, ce qui montre que les entités du Groupe peuvent répondre de manière indépendante aux besoins financiers. En outre, l’actionnariat de l’APSEZ et ceux d’autres entités sont différents, ce qui limite le risque de concentration des avoirs dans les fonds. Par conséquent, nous pensons que la performance financière d’APSEZ est largement isolée des entités du Groupe.

L’impact potentiel des sanctions en raison du projet du Myanmar semble exagéré : nous pensons que les investissements dans le port du Myanmar ont été critiqués par les médias malgré un rapport de l’ONU (2019) mentionnant les liens militaires d’autres grandes entreprises indiennes et internationales. La concession portuaire a été obtenue du gouvernement démocratique précédent et l’impact maximum d’une sanction probable sur notre évaluation serait de Rs 9/action. Trading à 10,4x l’Ebitda FY23F ; maintenir Acheter avec un TP plus élevé de Rs 890

Nous avons réduit notre PAT FY22F de 13% alors que nous alignons nos estimations de volume avec les directives de gestion tout en augmentant le PAT FY23F de 10% sur une dépréciation plus faible. Nous continuons d’évaluer les actifs portuaires sur une base SOTP, en appliquant les métriques DCF, avec un coût des capitaux propres inchangé à 9,4%, pour arriver à notre TP plus élevé de Rs 890, ce qui implique une hausse d’environ 27%, et maintenons Buy. Les principaux risques à la baisse sont des volumes inférieurs aux estimations et une dette plus élevée.

