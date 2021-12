Évaluation des propriétés de Godrej : Achat – La position de leader est bien méritée

En fait, étant donné que la GPL se classe au premier rang à Pune et dans la RCN en termes de part de lancements depuis l’exercice 20, elle gagnerait des parts de marché supplémentaires à l’avenir.

Godrej Properties (GPL) a été le plus grand bénéficiaire de la consolidation de l’industrie au cours des dernières années. C’est le seul développeur à avoir gagné des parts de marché dans les lancements dans toutes les grandes villes où il est présent, et a représenté la plus grande part des lancements à Pune et dans la RCN au cours de l’exercice 21. Par demande, GPL est en tête des charts à Pune, est numéro deux dans la RCN et parmi les trois premiers dans le MMR. Sur trois marchés sur quatre, GPL avait l’un des niveaux de stocks d’invendus les plus bas au 21 octobre.

Nous pensons que la société continuera à bien performer et profitera de la reprise de la demande de logements. Maintenez « Acheter » avec un TP basé sur SoTP de 2 837 Rs/action (prime de 35 % par rapport à la valeur liquidative de 2 101 Rs/action).

Lancements : Hausse régulière de la part de GPL

La consolidation du secteur et le manque de fonds disponibles pour les développeurs de niveau 2/3 ont conduit les développeurs organisés à gagner des parts de marché lors des lancements. Cependant, GPL est le seul développeur à avoir gagné des parts de marché dans les lancements dans toutes les grandes villes (où il est présent) au cours des huit dernières années. En fait, dans la RCN et à Pune, il représentait la plus grande part des lancements au cours de l’exercice 21.

Part de la demande : le modèle se maintient

Grâce à des gains constants de parts de marché en demande, la société est devenue l’acteur numéro un à Pune, numéro deux dans la RCN et numéro trois dans le MMR. En fait, étant donné que la GPL se classe au premier rang à Pune et dans la RCN en termes de part de lancements depuis l’exercice 20, elle gagnerait des parts de marché supplémentaires à l’avenir.

Inventaire invendu : le moindre souci

Sur trois marchés sur quatre, GPL a l’un des niveaux de stocks les plus bas ; sur le quatrième marché, il est dans la lignée de ses pairs. Cela a une plus grande importance puisque Godrej a la part la plus élevée des lancements dans deux des quatre marchés. Il s’ensuit que la GPL non seulement lance davantage, mais vend également davantage et à un rythme plus rapide.

Perspectives : Un leadership bien mérité

Grâce à ses performances, l’entreprise s’est imposée en tête des demandes, des lancements et des stocks d’invendus. Nous pensons que la pandémie est de bon augure pour l’entreprise à long terme puisque GPL est susceptible de consolider son leadership.

La reprise de la demande de logements, le portefeuille de projets en pleine expansion de GPL et sa diversification géographique devraient lui faire du bien. Les nouveaux lancements et la croissance des préventes sont, à notre avis, les principaux catalyseurs de stock. Nous maintenons ‘BUY/SN’ avec un TP de Rs 2 837/action (prime de 35% par rapport à la NAV de Rs 2 101/action).

