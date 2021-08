Évaluation du marché de la crypto à plus de 1,8 billion de dollars, voici quand s’attendre à la prochaine saison Mammoth Altcoin ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Le marché des crypto-monnaies est dans un état haussier. Il semble qu’août soit venu avec de la chance et a été un cadeau qui n’a pas cessé de donner. Le marché a été dans un état principalement vert pendant la majeure partie de cette semaine et un grand nombre de crypto-monnaies – plus de 50 – ont enregistré des gains quotidiens importants, qui se sont maintenus de manière impressionnante tout au long de la semaine.

Capitalisation boursière de la cryptoaccélère

Il semble que ce volume de transactions monte en flèche et reflète une augmentation de la capitalisation boursière totale. Remarquablement, au cours des trois dernières semaines – de la fin juillet à ce jour – de plus de 50 %, précisément 58 %, ce qui équivaut à 700 milliards de dollars. CoinGecko a repéré que le marché avait atteint 1,9 billion de dollars au cours des dernières 24 heures.

Ceci est extrêmement haussier pour le marché, étant donné que sa précédente ascension fulgurante à ce niveau de prix n’a pas été soutenue. Rappelons que le marché a bondi à 2 500 milliards de dollars en mai dernier, alors que les activités de trading atteignaient le toit.

La hausse parabolique du marché pourrait-elle indiquer que la saison des altcoins approche à grands pas ?

Bitcoin est déjà devenu un bénéficiaire majeur ce mois-ci. La course haussière a joué en faveur de l’actif de référence, et jusqu’à présent, Bitcoin occupe la première ligne en tant que meilleur gagnant dans les cinq premières catégories. La communauté altcoin n’est pas aveugle à ces gains, en tant que questions sur quand et si les altcoins auront le même sort.

La saison des altcoins, qui est généralement une période au cours de laquelle d’autres crypto-monnaies, à l’exception de Bitcoin, atteignent des gains importants, se produit généralement lorsque 75% des altcoins des 50 premières catégories surpassent Bitcoin.

En raison du récent krach boursier, les altcoins ont considérablement sous-performé. Bien que certains aient encore mieux performé que Bitcoin, cela n’a pas suffi pour lancer la saison des altcoins. Du côté positif, cependant, les altcoins se rétablissent rapidement. Au cours de la semaine dernière, les altcoins ont obtenu des gains compris entre 10% et 90%, et ils continuent d’augmenter à partir de là.

Les altcoins comme Internet Computer (ICP), Terra (Luna), Cardano, Ethereum et bien d’autres ont récupéré leur support. À long terme, les altcoins sont sur le point d’atteindre leurs sommets précédents, chaque fois que cela est inconnu, mais les acteurs du marché prédisent que cela approche à grands pas. Notamment, le trader de crypto-monnaie MoonCarl prédit que la “saison des altcoins arrive”. En attendant, Bitcoin reste au sommet, alors que les taureaux travaillent sans relâche pour surmonter un support de 45 000 $.