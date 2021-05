Évaluation du programme de liquidité à la pression de RBI

L’hypothèse implicite de RBI semble être que la demande de prêts concernera uniquement les projets de friches industrielles.

Par Amarendu Nandy & Prasenjit Chakrabarti

Dans la guerre contre Covid-19, RBI a jeté le gant en annonçant un programme de «liquidité à la pression» pour les banques commerciales. Il a ouvert une fenêtre de prêt de Rs 50 000 crore, avec des ténors allant jusqu’à trois ans au taux de repo en vigueur (4%). La banque centrale s’attend à ce que la rétrocession ciblée du crédit aux fabricants et aux prestataires de services du secteur de la santé renforce l’infrastructure de lutte contre Covid de l’Inde. Les prêts sont classés comme prêts au secteur prioritaire (PSL) jusqu’au remboursement ou à l’échéance, selon la première de ces éventualités. Le programme présente certains aspects positifs. Premièrement, cela indique que RBI voit le mérite d’une politique d’intervention ciblée et est consciente des besoins financiers émergents du secteur de la santé qui a été à l’avant-garde dans la lutte contre les défis liés au COVID. La hausse des liquidités de 50000 roupies représente environ 9% des dépenses totales de santé de 6 billions de roupies en 2019-2020.

Deuxièmement, la directive explicite sur le décaissement rapide des liquidités est louable. Cependant, il faut voir si les conditions de rétrocession entraînent des gains réels pour les emprunteurs par rapport aux taux du marché en vigueur. À cet égard, l’étiquette PSL est susceptible de faciliter les prêts concessionnels, étant exemptée des exigences statutaires du CRR et du SLR.

Troisièmement, le système crée des incitations supplémentaires aux revenus pour les banques, en particulier celles qui ont un excédent de liquidité, qui peuvent être garées avec un RBI à 3,75% (taux repo moins 25 pb) jusqu’à concurrence des prêts décaissés dans le besoin de créer dans le cadre du schéma). Avec le taux actuel de prise en pension à 3,35%, les banques pourraient gagner 40 pb de plus sur une partie de leur excédent de liquidité.

Cependant, de sérieuses inquiétudes subsistent. Premièrement, le programme est bien intentionné, mais inopportun. Au milieu de la crise actuelle, le secteur de la santé a besoin d’un coup de pouce immédiat pour renforcer les installations médicales et les services d’urgence. L’intervention ne résoudra pas les problèmes urgents d’infrastructure médicale car la transmission du crédit prendra du temps. Même si les délais de décaissement (30 jours) sont strictement respectés, l’expansion des capacités ne peut pas se faire du jour au lendemain, car les fabricants et les fournisseurs de services pourraient être confrontés à des obstacles politiques, bureaucratiques et réglementaires à toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre des capacités. L’intervention, qui est réactive plutôt que proactive, est peu susceptible d’être efficace à ce stade, car un temps précieux a été perdu entre la première vague et maintenant.

Deuxièmement, alors que la durée des prêts est de trois ans pour les banques, il n’y a pas de telles restrictions pour les rétrocessions, ce qui pourrait conduire à des asymétries actif-passif. Pour éviter la même chose, si les prêteurs, à leur tour, offrent des prêts pour une durée plus courte, cela pourrait ne pas inciter de nombreux emprunteurs ciblés à se prévaloir du crédit dans le cadre du programme. L’hypothèse implicite de RBI semble être que la demande de prêts concernera uniquement les projets de friches industrielles. Dans ce cas, l’impact sur les infrastructures de santé, l’activité économique et les revenus ne sera que marginal.

Troisièmement, l’intervention semble redondante car il existe déjà un excès de liquidité du système. Depuis avril 2020, l’absorption de liquidité nette quotidienne moyenne par RBI dans le cadre de la facilité d’ajustement de liquidité (LAF) s’élève à Rs 4,09 crore lakh. La croissance d’une année sur l’autre du crédit bancaire et des dépôts était de 5,7% et 10,3%, respectivement, jusqu’au 23 avril 2021. L’élargissement de l’écart de crédit-dépôts indique peut-être que les banques ne sont pas assez confiantes pour prêter à un grand nombre d’emprunteurs, y compris ceux du secteur de la santé, qui avaient un besoin urgent des liquidités souhaitées avant même l’intervention actuelle de RBI. Il est peu probable que la création d’incitations à augmenter les revenus d’intérêts sur les liquidités excédentaires incite les banques à prêter davantage dans l’environnement incertain et volatil actuel, à moins que les problèmes fondamentaux qui affligent le problème d’aversion au risque des banques ne soient correctement traités.

Enfin, le schéma n’élucide pas le profil de crédit préalable des emprunteurs. Cela peut potentiellement créer des problèmes de sélection adverse pour les prêteurs s’ils ne font pas preuve de diligence raisonnable en raison de contraintes de temps et de ressources à ce stade.

Ainsi, l’initiative de RBI est inopportune, mais elle peut faciliter l’expansion de la capacité de soins de santé à moyen et long terme, à condition que les préoccupations associées soient traitées de manière limitée dans le temps.

Les auteurs sont respectivement, professeur assistant (économie) et professeur assistant (comptabilité et finance), IIM Ranchi

