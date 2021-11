Maintenir l’achat avec un FV révisé de Rs 210/action (à partir de Rs 205/action).

Power Grid a annoncé un PAT de Rs 33,5 milliards (+10% en glissement annuel) au T2FY22 grâce à une capitalisation des actifs de Rs 76,6 milliards, et malgré des revenus de surcharge modérés au cours du trimestre. Les projets en cours de Rs 275 Mds, avec des capex de Rs 157 Mds déjà engagés, offrent une visibilité de croissance à court terme. En outre, PWGR étudie des opportunités de Rs 265 milliards provenant de projets de transmission, ainsi que des opportunités dans les infrastructures de comptage et de distribution. Les valorisations attractives à 8.4XP/E et 1.5XP/B nous maintiennent positifs. Maintenir l’achat avec un FV révisé de Rs 210/action (à partir de Rs 205/action).

Bénéfice légèrement inférieur aux estimations en raison d’ajustements réglementaires

Power Grid a déclaré des revenus de Rs 99,2 milliards (+4% y/y, -7% q/q), un Ebitda de Rs 87,7 milliards (+4% y/y, -8% q/q) et un PAT de Rs 33,5 milliards (+10% en glissement annuel, -44% en glissement trimestriel), en deçà de nos estimations de Rs 108,8 milliards, Rs 96,4 milliards et Rs 35 milliards, respectivement. La baisse séquentielle des revenus doit être considérée dans le contexte (i) de la vente d’actifs à l’InvIT au cours du premier trimestre de l’exercice 22 et (ii) de la contribution négative de l’ajustement réglementaire différé de 3,3 milliards de roupies par rapport à la contribution positive de 5,2 milliards de roupies au premier trimestre de l’exercice 22. La direction a attribué le delta de l’ajustement réglementaire principalement à un changement dans les ajustements d’impôt différé, qui s’est reflété dans la baisse du taux d’imposition effectif de 15 % pour le trimestre.

Capitalisation des actifs de Rs 76 milliards au T2FY22, projets en cours de Rs 275 milliards

La capitalisation des actifs (sur une base consolidée) pour le trimestre était de Rs 76,6 milliards (-26% y/y) tandis que les dépenses d’investissement étaient de Rs 25,9 milliards (-16% y/y). Pour le S1FY22, la capitalisation des actifs et les dépenses d’investissement s’élevaient à Rs 133 milliards et Rs 37 milliards, respectivement. Nous soulignons que Power Grid avait mis en service la ligne Raigarh-Pugalur, ce qui a largement contribué à la capitalisation des actifs de Rs 215 milliards au cours de l’exercice 2021. Nous estimons la capitalisation des actifs (consolidés) à Rs 187 milliards (orientation de gestion Rs 170-200 milliards) tandis que les investissements devraient rester limités à Rs 86 milliards au cours de l’exercice 2022e. Aucune nouvelle approbation d’investissement n’a été donnée au T2FY22 contre Rs 22 milliards donnés au T1FY22. L’activité de commande est restée modérée au S1FY22.

Notons que PWGR a actuellement des projets de Rs 275 Mds en main comprenant des projets TBCB de Rs 138 Mds et des projets de retour régulé de Rs 137 Mds. Face à ces projets, le CWIP autonome s’élève à 112 milliards de Rs et un autre à 45 milliards de Rs dans le cadre du TBCB. De nouvelles opportunités d’offres de Rs 265 milliards devraient se présenter au cours de l’exercice 2023e.

Maintenir la cote BUY avec une estimation révisée de la juste valeur de Rs 210/action

Nous restons positifs sur Power Grid en raison de (i) des valorisations attractives à 8,4XP/E et 1,5XP/B et un rendement du dividende de 5%, (ii) une visibilité sur la trajectoire de croissance des bénéfices car la société capitalisera sur des projets totalisant Rs 275 milliards au cours des trois prochaines années, et (iii) des opportunités supplémentaires dans la transmission intra-étatique et interétatique. Nous maintenons notre cote d’achat avec une juste valeur révisée de Rs 210/action (à partir de Rs 205/action).

