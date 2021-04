Évaluation du service à la clientèle de Bajaj «Hold»; Les résultats montrent que la reprise est en cours

L’optimisation des coûts et une base favorable ont toutefois conduit à une expansion de la marge d’Ebitda de 1 125 points de base en glissement annuel.

Bajaj Consumer Care (Bajaj) a enregistré un chiffre d’affaires plus élevé que prévu (+ 40,3% en GA) et Ebitda (+ 157,4% en GA) tandis que PAT (+ 119,8% en GA) est venu en ligne. ADHO a progressé de 40% en glissement annuel en valeur et en volume, les emballages plus volumineux continuant à bien se porter. Sur une base TCAC de deux ans, la croissance des revenus est d’environ 1%. Les marchés ruraux continuent de bien se porter avec l’exploitation de fourgons, aidant l’entreprise à développer ses activités rurales de 61% en glissement annuel au T4FY21. Les marchés urbains montrent des signes de reprise avec une croissance de 23% en GA contre une hausse de 7% en GA au T3FY21. Paiement des dividendes normalisé; la société a annoncé Rs 4 comme dividende final, portant le paiement du dividende pour l’année complète à Rs 10. Maintenir «HOLD» avec un TP révisé de Rs 350.

La catégorie des huiles capillaires continue de se redresser; coûts inflationnistes: le marché de l’huile capillaire a continué de se redresser, avec une croissance de 3% en GA en janvier et février contre 1,5% en GA au T3FY21 grâce à une forte croissance rurale. La part de marché en valeur globale de la société dans la catégorie des huiles capillaires a atteint un niveau record de 11,1% pour janvier-février-21 (~ 10,3% au T3FY21). La catégorie Amla dans l’huile capillaire a rebondi le plus rapidement. Il a dépassé le marché total de l’huile capillaire (THO) au T4FY21 (croissance de 6% en glissement annuel pour Amla contre 1% en glissement annuel pour THO au T4FY21).

Les activités de commerce électronique ont augmenté d’environ 4x pour le trimestre et contribuent désormais à environ 3% du chiffre d’affaires. Les prix inflationnistes des matières premières ont entraîné une baisse de la marge brute de 700 points de base en glissement annuel. L’optimisation des coûts et une base favorable ont toutefois conduit à une expansion de la marge d’Ebitda de 1 125 points de base en glissement annuel.

Perspectives: Récupération progressive – Après quelques années de faible croissance de la catégorie des huiles capillaires, les taux de croissance ont commencé à s’accélérer. Cuisson dans la reprise du secteur et l’amélioration constante de Bajaj, nous augmentons la valorisation cible à 20x (de 15x), ce qui donne un TP révisé de Rs 350 (auparavant Rs 260). Maintenez «HOLD / SN». L’action se négocie à 16,7x le BPA FY23e.

