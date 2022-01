Le TCAC des bénéfices de 17 % est estimé au cours de l’exercice 21-24e ; couverture initiée avec une note « Acheter » et un TP de « 870 »



Nous initions une couverture sur Eris Lifesciences (ERIS) avec une cote d’achat et un objectif de prix de Rs 870. En seulement 14 ans (fondée en CY07), ERIS a construit une entreprise de formulation de marque pure, avec un chiffre d’affaires de Rs 13 milliards ( 12M se terminant le 21 septembre). Notamment, son PAT a presque doublé pour atteindre 3,5 milliards de roupies au cours des exercices 2016-21.

ERIS se classe parmi les 25 premières entreprises indiennes en termes de chiffre d’affaires. ERIS est présent tout au long de la chaîne de valeur dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques de marque dans certaines thérapies chroniques (l’entreprise à la croissance la plus rapide dans la catégorie chronique), telles que Anti-Diabetes (AD ; 37 % des ventes), Cardiac Care (31 % des ventes) et les vitamines/minéraux/nutriments (VMN ; 23 % des ventes).

Nous prévoyons un TCAC de 17 % des bénéfices pour ERIS au cours des exercices 21 à 24 par rapport à une croissance marginale des bénéfices au cours des exercices 18 à 21, en raison de : (a) une plus grande portée de pénétration des médicaments techniquement supérieurs dans le traitement de la MA (ajout d’analogues de l’insuline au portefeuille de la MA), (b) ses efforts pour améliorer la couverture des super-spécialistes/médecins consultants haut de gamme dans toutes les thérapies, (c) un meilleur effet de levier opérationnel sur l’amélioration de la productivité de l’IRM, et (d) une fabrication interne plus élevée.

Nous attribuons un multiple P/E moyen de l’industrie sur trois ans de 22x sur 12 millions de bénéfices à terme pour arriver à notre TP, ce qui implique une hausse de 27 % par rapport aux niveaux actuels.AD—Construire un écosystème autour de la gestion du diabète : ERIS est un acteur dominant dans le traitement de la MA , avec une part de marché de 5,6% (+160pb sur FY16-21) sur le marché couvert. Dans le cadre de l’augmentation du nombre de patients et de l’évolution des médicaments pour réduire le risque d’hypoglycémie/la gestion du poids, ERIS a construit une vaste gamme de produits pour les antidiabétiques oraux (OAD).

Outre les OAD classiques, elle a également lancé les dernières molécules (inhibiteurs DPP4/SGLT2) et gagné des parts de marché sur ces produits. Nous prévoyons un TCAC de 19 % des ventes pour ERIS dans cette catégorie au cours des exercices 21 à 24. Cardiovasculaire – Accent sur l’expansion agressive de la couverture des médecins superspécialisés : dans ce segment, ERIS s’est concentré sur les médicaments liés à l’hypertension et aux sous-groupes hypolipidémiants qui ont formé ~ 83 % des médicaments actuels au niveau de l’industrie.

Nous prévoyons un TCAC de 13% pour ERIS dans cette catégorie au cours de l’exercice 21-24, atteignant 5,3 milliards de roupies. atteignant Rs 4,5 milliards. Évaluations et avis : ERIS a généré un TCAC de 13 % des revenus, avec une marge d’Ebitda stable de 35 % au cours de l’exercice 2017-21. Notamment, la marge d’Ebitda s’est améliorée à 39% au T2FY22.

Nous prévoyons une expansion de la marge de 130 pb au cours des exercices 21-24. Soutenus par le portefeuille lourd de chroniques, la force MR qui stimule le jeu de la marque, les capacités de redressement de la marque, l’augmentation de la fabrication en interne, des marges d’Ebitda supérieures (35 %) et une croissance supérieure à celle de l’industrie perspectives, nous attribuons 22x 12M de bénéfices à terme pour arriver à notre TP de Rs 870 pour ERIS. Cela implique une hausse de 27% par rapport aux niveaux actuels. Initiez la couverture avec une cote d’achat.

