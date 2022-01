La réduction des prix du fer a été conforme aux attentes ; Note « Acheter » maintenue avec un prix cible de Rs 185

La NMDC a annoncé une réduction des prix du minerai de fer de 300 à 500 Rs/t fin décembre, en raison d’une baisse constante des prix des boulettes nationales. Le prix des amendes est en baisse de Rs 500/t, le prix des morceaux/DR-CLO ayant été réduit de Rs 300/350.

Après une hausse cumulée des prix des fines de minerai de fer de 2 350 Rs/t au premier trimestre de l’exercice 22, la société a régulièrement abaissé les prix du minerai conformément à la réduction des prix nationaux de l’acier et des granulés. La baisse cumulée au T2FY22 et au T3FY22 s’élève à Rs 2 500/t. Avec la série de réductions en cours, les prix du minerai de fer sont désormais inférieurs à ceux du début de l’année. Cependant, nous notons que les prix des barres d’armature primaires/barres d’armature secondaires/HRC sont toujours 10 %/5 %/25% plus élevés que les prix en vigueur au début de l’année. Par conséquent, une nouvelle correction des prix par la NMDC peut ne pas être justifiée.

Défusion de l’aciérie en bonne voie

La direction a indiqué que les états financiers de la scission seraient probablement présentés au conseil d’administration au S2FY22. Il s’agit d’une étape importante vers une scission formelle de l’aciérie. Une fois les comptes de l’entité scindée approuvés, l’entreprise est susceptible de passer à l’étape suivante. Cela implique une scission verticale de la société, chaque actionnaire de NMDC devenant actionnaire de l’aciérie (Nagarnar Iron and Steel Plant – NISP), conformément à l’actionnariat alors en vigueur ; ainsi que l’obtention de diverses approbations. Nous nous attendons à ce que la scission/vente de NISP, qui est le déclencheur clé pour le stock, soit achevée d’ici le S1FY23.

Perspectives et valorisation

Nous pensons que le marché du minerai de fer devrait se stabiliser à la fin du T4FY22 une fois que la Chine aura mis un terme aux réductions de la production d’acier – qui ont entraîné une forte correction des prix du minerai de fer sur le marché mondial. Ajustée de la valeur de l’aciérie – que nous évaluons actuellement à 25 % de CWIP – l’activité Minerai de fer de NMDC se négocie à FY22e/FY23e EV/Ebitda de 3x/3,5x. Nous évaluons le stock à Rs 185 sur une base SOTP, comprenant (i) l’activité minière (évaluée à 4,5xFY23 EV/Ebitda à Rs 167) et (ii) l’actif Acier (à Rs 17/sh). Les principaux risques sont un nouveau ralentissement en Chine au cours de l’exercice 23 et une propagation incontrôlée du COVID-19.

