Évaluation Sunteck Realty – Acheter : Q4FY21 solide sur le plan opérationnel pour l’entreprise

Maintenir l’achat avec une FV révisée de Rs 360/action (contre Rs 345/action plus tôt).

Sunteck a annoncé une amélioration des ventes de Rs 3,7 milliards (6% en glissement annuel) par rapport aux collections de Rs 3,2 milliards au T4FY21 avec un changement marqué dans le profil des ventes du segment du luxe à BKC vers des segments plus abordables et à revenu intermédiaire. Sunteck Realty a (i) un faible effet de levier – 0,18X dette nette/fonds propres en mars 2021 ; (ii) pas de réserve foncière ; et (iii) a considérablement élargi son portefeuille à travers des projets à bas prix dans la banlieue de Mumbai. Nous reconnaissons la faiblesse des ventes d’unités à prix élevé à BKC, mais notons la contribution croissante des projets avec une taille de billet plus abordable. Maintenir l’achat avec une FV révisée de Rs 360/action (contre Rs 345/action plus tôt).

Le segment des logements à revenu intermédiaire et abordable a contribué à 68 % des ventes au cours de l’exercice 2021 : Sunteck a reconnu des revenus de Rs 1,9 milliard (-7% qoq), un Ebitda de Rs 391 mn (-13% en glissement annuel) et un PAT de Rs 159 mn (-25% qoq), avec une marge Ebitda de 20,5% au cours d’un T4FY21 solide sur le plan opérationnel. Au cours de l’exercice 2021, Sunteck a déclaré des revenus de Rs 6,1 milliards, un Ebitda de Rs 1,4 milliard et un PAT de Rs 536 millions avec une marge Ebitda de 22,3%.

Nouveaux lancements dans les projets JD récemment acquis pour accélérer les ventes : Sunteck a ajouté une multitude de projets JDA (totalisant environ 8 millions de pieds carrés) au cours de la dernière année. Il prévoit de lancer des phases à Vasai, Vasind et Borivali (~ 4 à 5 milliards de roupies chacune) au cours de l’exercice 2022/23 afin de maintenir la dynamique des ventes réalisée au cours de l’exercice 2021.

Maintenir l’achat : nous notons que (i) les lancements de nouveaux projets à revenu intermédiaire, (ii) les ventes de subsistance des nouvelles phases de projets existants, ainsi que (iii) la clarté sur les terres excédentaires à Oshiwara agiront comme un catalyseur clé pour le stock , malgré l’impact du Covid sur les ventes.

