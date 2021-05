Évaluation troublante ⋆ .

Le président Joe Biden entre avant de s’adresser à une session conjointe du Congrès au Capitole américain à Washington, DC, États-Unis, le 28 avril 2021 (Crédit: Melina Mara / Pool via .)

L’évaluation de Joe Biden de ses 100 premiers jours est un symptôme de certaines tendances troublantes de notre politique.

Le contraste entre les photos avant et après que chaque nouveau président peint peu après son entrée en fonction est toujours aussi frappant.

Rappelons qu’il y a quelques mois à peine, le président Biden a profité de son investiture pour nous avertir que nous étions au milieu d’un «hiver de périls et de possibilités». Il y avait «beaucoup à réparer», «beaucoup à restaurer» et «beaucoup à guérir». «Peu de périodes de l’histoire de notre nation» ont été plus «difficiles ou difficiles» que celle au cours de laquelle Biden prenait la barre.

«Maintenant, après seulement 100 jours», cependant, il peut dire sans réserve que «l’Amérique est à nouveau en mouvement».

«Après 100 jours de sauvetage et de renouvellement», le pays est plus que simplement en mouvement, il est «prêt à décoller».

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué: «Nous travaillons à nouveau. Rêver à nouveau. Découvrir à nouveau. Diriger à nouveau le monde. » Et tout cela grâce à notre héros, le président.

Qu’à cela ne tienne, c’est l’opération Warp Speed ​​de l’administration précédente qui est responsable du développement des vaccins qui sont notre seul ticket pour sortir de cette pandémie. Peu importe que même le Dr Anthony Fauci – aucun ami de Donald Trump – ait presque traité Biden de menteur pour avoir prétendu qu’il devait repartir de zéro pour la distribution des vaccins. Qu’importe que l’économie ait progressé de 33% et 4% au cours des deux derniers trimestres de 2020 (elle a augmenté de 6,4% au premier trimestre de 2021). Qu’importe que ses diplomates se soient lancés dans une tournée d’excuses peu judicieuse à l’ONU. N’oublions pas que son envoyé pour le climat écarte le génocide que notre principal rival géopolitique est en train de poursuivre à la recherche d’accords climatiques non contraignants. Qu’importe qu’il mène chez lui des politiques climatiques insensées, destructrices d’emplois et aliénantes. Qu’à cela ne tienne, il refuse d’exclure la mise en accusation devant la Cour, soutient activement une prise de contrôle fédérale des élections et dénigre ses opposants politiques comme les propagateurs d’un nouveau Jim Crow. Biden demande si «notre démocratie [can] surmonter les mensonges, la colère, la haine et les peurs qui nous ont séparés »et insiste sur le fait que nous ne pouvons répondre« oui »que si nous adoptons son programme dans son intégralité.

«C’est la démocratie en action», nous dit-on.

Rêver. Découvrir. Premier.

Vous doutez peut-être de la prétention de Biden d’être le sauveur du pays – en colère, même, qu’il réussisse. C’est certainement frustrant pour ceux d’entre nous qui ont le droit d’écouter. La tendance des médias à se livrer aux illusions de grandeur du président et à encourager ses pires instincts est encore plus inquiétante. Dans la mesure où le fait d’être considéré comme un autre FDR est une bonne chose, je m’opposerais à une telle comparaison entre l’ancien président et JRB Jr.

Mais l’exagération par Biden du péril auquel nous étions confrontés avant son arrivée au 1600 Pennsylvania Avenue – ainsi que de la sécurité et de la prospérité relatives dont nous jouissons actuellement – n’est pas une nouvelle invention de sa part.

Vous vous souvenez du «carnage américain»? La salve d’ouverture de Trump en tant que président comprenait cette belle description du pays:

Des mères et des enfants pris au piège de la pauvreté dans nos centres-villes, des usines rouillées, éparpillées comme des pierres tombales à travers le paysage de notre nation, un système éducatif débordant d’argent, mais qui laisse nos jeunes et beaux étudiants privés de tout savoir et du crime, et les gangs et les drogues qui ont volé trop de vies et volé à notre pays tant de potentiel non réalisé. Ce carnage américain s’arrête ici et s’arrête tout de suite.

À peine un mois plus tard, Trump chantait un air différent devant les deux chambres du Congrès:

Un nouveau chapitre de la grandeur américaine commence maintenant. Une nouvelle fierté nationale balaie notre pays. Et une nouvelle vague d’optimisme met fermement à notre portée des rêves impossibles. Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est le renouveau de l’esprit américain. Nos alliés constateront que l’Amérique est à nouveau prête à diriger. Toutes les nations du monde – amis ou ennemis – constateront que l’Amérique est forte, l’Amérique est fière et l’Amérique est libre.

Bien que cette hyperbole soit légèrement moins irritante pour quelqu’un avec mes préférences politiques, les affirmations avant et après de Trump sont toujours facilement reconnaissables comme auto-agrandissantes et fausses.

Pourquoi les présidents déplorent-ils si sans vergogne l’état du pays avant de franchir les portes du bureau ovale, puis le saluent une fois qu’ils n’y ont passé que peu de temps? Parce que leurs partisans politiques les croient. Considérez le sondage de suivi quotidien de Morning Consult sur l’opinion des Américains sur la question de savoir si le pays va dans la bonne ou la mauvaise direction.

Remarquez les deux points auxquels les points de données républicains et démocrates s’échangent? Ils se produisent en janvier 2017 et janvier 2021, les deux derniers transferts présidentiels.

Bien sûr, vous vous attendez à une corrélation entre l’affiliation personnelle à un parti, l’occupant de la Maison Blanche et les opinions sur l’évolution du pays. Mais une corrélation aussi forte est malsaine pour un certain nombre de raisons.

Cela suggère que notre politique est devenue un sport d’équipe à plus d’un titre. Non seulement les partisans courent par réflexe dans leurs coins; ils laissent également un changement à relativement court terme dans un seul bureau servir de facteur déterminant dans leur compréhension du pays. Cela suggère l’étendue du mépris des électeurs pour le Congrès, la branche suprême du gouvernement, et peut-être à juste titre, étant donné que nos législateurs professionnels manifestent peu d’intérêt pour légiférer. Cela suggère également leur mépris pour la composition et la compétence de notre État et des gouvernements locaux, qui devraient et dans de nombreux cas ont la plus grande influence sur notre vie quotidienne. Et enfin, cela suggère un échec à trois voies: nous, les électeurs, les tribunaux et le Congrès, avons permis à l’exécutif d’accumuler beaucoup plus de pouvoir qu’il ne le devrait – dans le premier cas parce que nous aimons récolter les fruits lorsque notre gars le contrôle, dans le second par erreur, et dans le troisième par lâcheté.

L’évaluation de Joe Biden sur ses 100 premiers jours au pouvoir est exagérée, voire carrément mensongère. Ce n’est peut-être pas nouveau, mais c’est le symptôme d’un certain nombre de tendances troublantes de notre politique dont aucun «héros» partisan ne peut nous sauver.