Le logo de Wipro Ltd. est affiché sur le côté des bureaux de la société à Bangalore, en Inde, le lundi 4 février 2013. Wipro prévoit des revenus de services de technologie de l’information de l’ordre de 1,59 milliard de dollars à 1,63 milliard de dollars au cours du trimestre jusqu’en mars. Photographe : Sanjit Das/Bloomberg

Hors contribution de Capco et Metro, nous estimons la croissance organique du chiffre d’affaires de Wipro à environ 2,8 % en glissement trimestriel (CC). Bien que cela soit conforme à la croissance moyenne du trimestre de juin pour l’industrie avant Covid, il est supérieur aux antécédents de Wipro. La croissance organique au cours du trimestre a été déséquilibrée en faveur des marchés verticaux des consommateurs (~14% qoq, CC) et ENU (~12% qoq, CC). Le taux d’exécution des revenus dans certains secteurs verticaux, par exemple la santé et la fabrication, reste proche des niveaux d’avant Covid (mars-20).

Des hausses de salaires toujours dues, la marge d’Ebit s’est contractée d’environ 220 points de base en glissement trimestriel grâce à l’intégration et aux investissements de Capco. Comme pour le reste de l’industrie, l’attrition a fortement augmenté (340 points de base en glissement trimestriel à 15,5%) pour Wipro également.

Nous estimons les prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires pour le T2FY22 à 1,7%-3,7% qoq, largement en ligne avec les attentes. L’objectif de marge d’Ebit de 17-17,5% a été retenu. Nous voyons un risque à la baisse étant donné les hausses de salaires imminentes, les pressions sur les coûts liées à l’offre et les investissements prévus. Même si les premiers signes d’un revirement sont encourageants, nous attendons de nouvelles preuves d’une exécution durable sur ce front. Valorisations actuelles (24x BPA FY23e) plus que cours dans un retournement. Comme nous voyons une plus grande possibilité de déceptions supplémentaires par rapport aux surprises, nous conservons notre note de vente.

Revenus supérieurs, marges insuffisantes : les revenus des services informatiques ont augmenté de 12 % en glissement trimestriel (CC), grâce aux acquisitions de Capco/Metro. Nous tablons sur une croissance organique du chiffre d’affaires de Wipro ex-Capco et ex-Metro à ~ 2,8% qoq (CC). La croissance de BFSI (ex-Capco), de la santé, de la fabrication et de la technologie a été faible. L’intégration de Capco (impact de 130 pb) et les investissements dans les talents (impact de 90 pb) ont été les principaux obstacles à la marge. Séquentiellement, il y a eu une augmentation marginale de l’utilisation. Le gain sur la vente de l’actif a conduit à des autres revenus plus élevés que la normale. De plus, un ETR plus faible a conduit à battre le BPA malgré le fait que l’Ebit ait manqué nos estimations.

Les perspectives de croissance organique sont conformes aux attentes : Wipro prévoit une croissance de 5 à 7 % en glissement trimestriel (CC) pour le T2FY22. Cela intègre les revenus inorganiques supplémentaires provenant des acquisitions de Capco et d’Ampion. Sur le plan organique, nous estimons que les prévisions se situent dans une fourchette de 1,7 à 3,7 % en glissement trimestriel (CC) – niveau de croissance typique de l’industrie au cours du trimestre de septembre (également fort saisonnièrement).

