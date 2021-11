Évaluations de Cable News jeudi 11 novembre MSNBC CNN Fox News

Le rapport spécial de Fox News s’est classé jeudi parmi les trois premières émissions d’information du câble dans la catégorie convoitée des 25-54 téléspectateurs.

Bret Baier a marqué 2,5 millions de téléspectateurs au total et 443 000 dans la démo. Les Cinq ont dominé dans les deux mesures avec 3,34 millions de téléspectateurs au total et 568 000 dans la démo.

Tucker Carlson classé deuxième avec 3,2 millions de téléspectateurs et 474 000 dans la démo.

Baier a battu CNN et MSNBC combinés à 18 heures dans le total des téléspectateurs et la démo, avec CNN obtenant 635 000 téléspectateurs au total (149 000 dans la démo) et MSNBC 1 million de téléspectateurs (115 000 dans la démo).

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de jeudi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

1039 NOUVEAU JOUR :

280 MATIN JOE :

756 DICK MORRIS DÉMOCRATIE :

12 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

16 7a RENARD ET AMIS :

1398 NOUVEAU JOUR :

319 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

130 MATIN EN AMÉRIQUE :

19 8a RENARD ET AMIS :

1671 NOUVEAU JOUR :

405 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1789 CNN SALLE DE PRESSE :

512 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

708 RAPPORT NATIONAL :

166 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1747 CNN SALLE DE PRESSE :

580 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

574 — JAG :

113 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1701 A CETTE HEURE :

537 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

555 — JAG :

134 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

1552 POLITIQUE INTERIEURE :

516 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

589 JEAN BACHMAN MAINTENANT :

134 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

187 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1624 CNN SALLE DE PRESSE :

533 MTP QUOTIDIEN :

613 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

270 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1690 CNN SALLE DE PRESSE :

572 RAPPORTS KATY TUR :

594 AGENDA AMÉRICAIN :

150 SANG BLEU :

207 3p HISTOIRE, LA :

1843 SALLE DE PRESSE CNN :

674 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

748 — SANG BLEU :

265 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

[1945PLOMBAVECJAKETAPPER :

712 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1129 ERIC BOLLING LA BALANCE :

226 SANG BLEU :

311 5p CINQ, LE :

3343 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

681 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

253 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

92 6p RPT SPÉCIAL AVEC BRET BAIER :

2493 SALLE DE SITUATION :

635 BEAT AVEC ARI MELBER :

1008 ÉPICES & CO :

316 RAPPORT DONLON, LE :

22 7p FOX NEWS PRIMETIME :

2234 ERIN BURNETT AVANT :

726 REIDOUT :

965 RAPPORTS GREG KELLY :

383 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

38 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

3202 ANDERSON COOPER 360 :

736 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1189 STINCHFIELD :

254 DAN ABRAMS EN DIRECT :

45 9p HANNITY :

2727 HEURE PRIME CUOMO :

779 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

1893 CORTES & PELLEGRINO :

175 NOUVELLES PRIME :

12 10p ANGLE INGRAHAM, LE :

2125 DON CITRON CE SOIR :

620 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1309 ROB SCHMITT CE SOIR :

142 BANFIELD :

21 11p GUTFELD ! :

1748 DON CITRON CE SOIR :

395 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

959 RAPPORTS GREG KELLY :

128 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

7

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

175 NOUVEAU JOUR :

51 MATIN JOE :

84 DICK MORRIS DÉMOCRATIE :

2 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

1 7a RENARD ET AMIS :

212 NOUVEAU JOUR :

67 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

19 MATIN EN AMÉRIQUE :

2 8a RENARD ET AMIS :

257 NOUVEAU JOUR :

75 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

287 CNN SALLE DE PRESSE :

120 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

79 RAPPORT NATIONAL :

18 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

304 CNN SALLE DE PRESSE :

116 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

71 — JAG :

13 11a FAULKNER FOCUS, LE :

245 À CETTE HEURE :

126 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

69 — JAG :

19 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

271 POLITIQUE INTERIEURE :

100 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

82 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

23 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

29 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

303 CNN SALLE DE PRESSE :

106 MTP QUOTIDIEN :

91 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

37 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

315 CNN SALLE DE PRESSE :

110 RAPPORTS KATY TUR :

80 AGENDA AMÉRICAIN :

27 SANG BLEU :

24 3p HISTOIRE, LE :

332 CNN SALLE DE PRESSE :

148 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

80 — SANG BLEU :

31 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAPUTO :

362 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

138 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

120 ERIC BOLLING LA BALANCE :

38 SANG BLEU :

44 5p CINQ, LE :

568 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

140 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

42 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

11 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

443 SALLE DE SITUATION :

149 BATTEMENT AVEC ARI MELBER :

115 ÉPICES & CO :

45 RAPPORT DONLON, LE :

3 7p FOX NEWS PRIMETIME :

394 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

145 REIDOUT :

121 RAPPORTS DE GREG KELLY :

59 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

6 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

474 ANDERSON COOPER 360 :

161 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

156 STINCHFIELD :

54 DAN ABRAMS EN DIRECT :

5 9p HANNITY :

439 CUOMO PRIME TIME :

172 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

240 CORTES & PELLEGRINO :

46 NOUVELLES PRIME :

1 ANGLE INGRAHAM 10p, LE :

326 DON CITRON CE SOIR :

159 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

137 ROB SCHMITT CE SOIR :

33 BANFIELD :

10 11p GUTFELD ! :

326 DON CITRON CE SOIR :

125 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

118 RAPPORTS DE GREG KELLY :

31 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

1

Quant aux trois nouvelles du câble réseaux dans l’ensemble, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 530 000

Renard : 1,82 million

MSNBC : 834 000

25-54 Démo :

CNN : 118 000

Fox News : 312 000

MSNBC : 101 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 711 000

Fox News : 2,69 millions

MSNBC : 1,46 million

25-54 Démo :

CNN : 164 000

Fox News : 413 000

MSNBC : 178 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

