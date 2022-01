Évaluations de Cable News, lundi 10 janvier : MSNBC CNN Fox News

Jake Tapper était l’animateur le plus regardé sur CNN lundi. L’heure de 17 heures de son émission de deux heures The Lead a attiré 777 000 téléspectateurs au total.

L’heure de 17 heures de Tapper a attiré 130 000 personnes parmi les 25-54 ans convoitées par les annonceurs, cependant, prenant du retard sur plusieurs programmes de CNN.

Alors que Tapper s’est classé premier pour CNN, il est loin derrière ses rivaux sur Fox News et MSNBC. Sur Fox, The Five a attiré une audience massive, dépassant toutes les autres émissions d’information du câble, avec 3,62 millions de téléspectateurs au total et 502 000 dans la démo.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de lundi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

849 NOUVEAU JOUR :

326 MATIN JOE :

728 DIAMANT ET CRISTAL DE SOIE :

8 ÉLÉMENTAIRE :

26 7a RENARD ET AMIS :

1346 NOUVEAU JOUR :

356 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

84 MATIN EN AMÉRIQUE :

16 8a RENARD ET AMIS :

1622 NOUVEAU JOUR :

447 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1613 CNN SALLE DE PRESSE :

475 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

691 RAPPORT NATIONAL :

180 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1663 CNN SALLE DE PRESSE :

602 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

553 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

50 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1642 A CETTE HEURE :

639 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

460 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

108 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

1749 POLITIQUE INTERIEURE :

660 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

564 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

176 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

163 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1513 CNN SALLE DE PRESSE :

680 MTP QUOTIDIEN :

616 — SANG BLEU :

171 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1410 CNN SALLE DE PRESSE :

680 RAPPORTS KATY TUR :

648 AGENDA AMÉRICAIN :

221 SANG BLEU :

222 3p HISTOIRE, LE :

1417 CNN SALLE DE PRESSE :

714 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

723 — SANG BLEU :

292 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1527 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

725 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1156 ERIC BOLLING LA BALANCE :

264 SANG BLEU :

348 5p CINQ, LE :

3621 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

777 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

273 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

105 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2558 SALLE DE SITUATION :

663 BEAT AVEC ARI MELBER :

1230 ÉPICERIE & CO :

305 RAPPORT DONLON, LE :

26 7p FOX NEWS PRIMETIME :

2044 EXTÉRIEUR ERIN BURNETT :

705 REIDOUT :

1138 RAPPORTS GREG KELLY :

358 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

45 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

2706 ANDERSON COOPER 360 :

711 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1150 STINCHFIELD :

179 DAN ABRAMS EN DIRECT :

59 9p HANNITY :

RAPPORT SPÉCIAL 2160 CNN :

590 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

2085 CORTES & PELLEGRINO :

97 NOUVELLES PRIME :

42 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

1839 DON CITRON CE SOIR :

437 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1467 ROB SCHMITT CE SOIR :

113 BANFIELD :

32 11p GUTFELD ! :

1537 DON CITRON CE SOIR :

348 11ÈME HEURE :

792 RAPPORTS GREG KELLY :

78 AU SOL AVEC VITTERT :

sept

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

182 NOUVEAU JOUR :

55 MATIN JOE :

83 DIAMANT ET CRISTAL DE SOIE :

0 ÉLÉMENTAIRE :

10 7a RENARD ET AMIS :

251 NOUVEAU JOUR :

75 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

7 MATIN EN AMÉRIQUE :

2 8a RENARD ET AMIS :

235 NOUVEAU JOUR :

79 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

245 CNN SALLE DE PRESSE :

74 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

67 RAPPORT NATIONAL :

21 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

250 CNN SALLE DE PRESSE :

122 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

49 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

12 11a FAULKNER FOCUS, LE :

283 À CETTE HEURE :

134 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

64 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

25 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

327 POLITIQUE INTERIEURE :

112 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

53 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

27 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

33 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

253 CNN SALLE DE PRESSE :

121 MTP QUOTIDIEN :

63 — SANG BLEU :

22 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

246 CNN SALLE DE PRESSE :

117 RAPPORTS DE KATY TUR :

90 AGENDA AMÉRICAIN :

33 SANG BLEU :

25 3p HISTOIRE, LA :

255 CNN SALLE DE PRESSE :

117 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

98 — SANG BLEU :

32 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAvuTO :

326 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

121 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

97 ERIC BOLLING LA BALANCE :

25 SANG BLEU :

38 5p CINQ, LE :

502 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

130 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

39 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

16 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

374 SALLE DE SITUATION :

145 BEAT AVEC ARI MELBER :

107 ÉPICES ET CIE :

32 RAPPORT DONLON, LE :

1 7p FOX NEWS PRIMETIME :

357 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

159 REIDOUT :

115 RAPPORTS GREG KELLY :

22 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

4 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

438 ANDERSON COOPER 360 :

158 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

140 STINCHFIELD :

18 DAN ABRAMS EN DIRECT :

1 9p HANNITY :

271 DOSSIER SPÉCIAL CNN :

169 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

257 CORTES & PELLEGRINO :

9 NOUVELLES PRIME :

6 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

266 DON CITRON CE SOIR :

97 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

171 ROB SCHMITT CE SOIR :

20 BANFIELD :

5 11p GUTFELD ! :

232 DON CITRON CE SOIR :

102 11ÈME HEURE :

95 RAPPORTS DE GREG KELLY :

12 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

0

Quant aux trois nouvelles du câble réseaux dans l’ensemble, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 543 000

Renard : 1,66 million

MSNBC : 857 000

25-54 Démo :

CNN : 111 000

Fox News : 276 000

MSNBC : 97 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 579 000

Fox News : 2,23 millions

MSNBC : 1,56 million

25-54 Démo :

CNN : 141 000

Fox News : 325 000

MSNBC : 189 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com