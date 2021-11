Évaluations de Cable News Lundi 22 novembre MSNBC CNN Fox News

Tucker Carlson interview exclusive de Fox News aux heures de grande écoute avec Kyle Rittenhouse a obtenu un score important dans les cotes d’écoute lundi soir alors que l’émission a attiré plus de 5 millions de téléspectateurs au total.

Pour mettre cela en contexte, les concurrents aux heures de grande écoute de Tucker Carlson Tonight, Anderson Cooper 360 et All in With Chris Hayes, n’ont attiré respectivement que 792 000 et 1,2 million de téléspectateurs au total.

Dans le groupe démographique clé des 25-54 ans, Tucker a atteint 913 000 téléspectateurs, tandis que Anderson Cooper et Chris Hayes atteint respectivement 193 000 et 159 000.

Tucker a également dépassé ses concurrents les plus proches sur Fox News – The Five et Hannity. The Five a atteint un très respectable 3,72 millions, tandis que l’audience de Hannity a atteint 3,28 millions – ce qui signifie qu’une grande partie de l’audience de Tucker n’est pas restée une heure de plus.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de lundi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

1044 NOUVEAU JOUR :

373 MATIN JOE :

816 DIAMANT ET CRISTAL DE SOIE :

34 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

35 7a RENARD ET AMIS :

1522 NOUVEAU JOUR :

401 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

118 MATIN EN AMÉRIQUE :

10 8a RENARD ET AMIS :

1912 NOUVEAU JOUR :

447 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

2078 SALLE DE PRESSE CNN :

590 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

754 RAPPORT NATIONAL :

185 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

2032 SALLE DE PRESSE CNN :

700 — — JAG :

101 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1893 A CETTE HEURE :

660 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

727 — JAG :

144 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

2181 POLITIQUE INTERIEURE :

659 — JOHN BACHMAN MAINTENANT :

203 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

186 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1893 SALLE DE PRESSE CNN :

722 MTP QUOTIDIEN :

709 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

225 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

2199 CNN SALLE DE PRESSE :

818 COUVERTURE SPÉCIALE MSNBC :

703 AGENDA AMÉRICAIN :

168 SANG BLEU :

186 3p HISTOIRE, LA :

SALLE DE PRESSE CNN 2017 :

847 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

657 — SANG BLEU :

244 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1772 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

762 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1267 ERIC BOLLING LA BALANCE :

261 SANG BLEU :

329 5p CINQ, LE :

3724 SALLE DE SITUATION :

738 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

263 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

133 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2745 SALLE DE SITUATION :

729 BEAT AVEC ARI MELBER :

1257 ÉPICERIE & CO :

342 RAPPORT DONLON, LE :

43 7p FOX NEWS PRIMETIME :

2664 ERIN BURNETT AVANT :

759 REIDOUT :

1131 RAPPORTS GREG KELLY :

351 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

23 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

5050 ANDERSON COOPER 360 :

792 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1195 STINCHFIELD :

180 DAN ABRAMS EN DIRECT :

37 9p HANNITY :

3283 HEURE PRIME CUOMO :

772 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

2067 CORTES & PELLEGRINO :

142 NOUVELLES PRIME :

35 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

2256 DON CITRON CE SOIR :

657 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1293 ROB SCHMITT CE SOIR :

135 BANFIELD :

32 11p GUTFELD ! :

1985 ÊTRE AVEC DANA BASH :

400 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

1002 RAPPORTS GREG KELLY :

93 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

8

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

190 NOUVEAU JOUR :

67 MATIN JOE :

75 DIAMANT ET CRISTAL DE SOIE :

13 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

15 7a RENARD ET AMIS :

270 NOUVEAU JOUR :

69 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

17 MATIN EN AMÉRIQUE :

1 8a RENARD ET AMIS :

283 NOUVEAU JOUR :

79 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

297 CNN SALLE DE PRESSE :

104 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

64 RAPPORT NATIONAL :

35 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

297 CNN SALLE DE PRESSE :

138 — — JAG :

5 11a FAULKNER FOCUS, LE :

288 À CETTE HEURE :

141 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

93 — JAG :

18 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

347 POLITIQUE INTERIEURE :

131 — JOHN BACHMAN MAINTENANT :

48 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

35 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

359 CNN SALLE DE PRESSE :

143 MTP QUOTIDIEN :

72 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

55 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

383 CNN SALLE DE PRESSE :

159 COUVERTURE SPÉCIALE MSNBC :

100 AGENDA AMÉRICAIN :

56 SANG BLEU :

33 3P HISTOIRE, LA :

364 CNN SALLE DE PRESSE :

193 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

53 — SANG BLEU :

47 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAUVTO :

337 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

179 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

114 ERIC BOLLING LA BALANCE :

45 SANG BLEU :

62 5p CINQ, LE :

603 SALLE DE SITUATION :

161 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

50 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

23 6p RPT SPÉCIAL AVEC BRET BAIER :

469 SALLE DE SITUATION :

164 BEAT AVEC ARI MELBER :

133 ÉPICERIE & CO :

60 RAPPORT DONLON, LE :

8 7p FOX NEWS PRIMETIME :

494 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

196 REIDOUT :

118 RAPPORTS DE GREG KELLY :

52 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

2 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

913 ANDERSON COOPER 360 :

193 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

159 STINCHFIELD :

31 DAN ABRAMS EN DIRECT :

12 9p HANNITY :

551 CUOMO PRIME TIME :

158 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

295 CORTES & PELLEGRINO :

28 NOUVELLES PRIME :

3 10p ANGLE INGRAHAM, LE :

412 DON CITRON CE SOIR :

126 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

138 ROB SCHMITT CE SOIR :

16 BANFIELD :

14 11p GUTFELD ! :

390 ÊTRE AVEC DANA BASH :

78 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

95 RAPPORTS DE GREG KELLY :

18 AU SOL AVEC VITTERT :

0

Quant aux trois nouvelles du câble réseaux dans l’ensemble, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 604 000

Renard : 2,12 millions

MSNBC : 914 000

25-54 Démo :

CNN : 128 000

Fox News : 371 000

MSNBC : 97 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 740 000

Fox News : 3,53 millions

MSNBC : 1,52 million

25-54 Démo :

CNN : 159 000

Fox News : 625 000

MSNBC : 197 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com