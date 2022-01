Évaluations de Cable News, lundi 3 janvier : MSNBC, CNN Fox News

Lundi, Fox News a marqué neuf des 10 meilleures émissions dans le groupe démographique clé des 25-54 ans.

Classés dans l’ordre : Tucker Carlson Tonight, The Five, Hannity, Fox News Primetime, Special Report with Bret Baier, The Ingraham Angle, Gutfeld !, The Faulkner Focus et Outnumbered.

MSNBC Rachel Maddow est arrivé à la 9e place, dépassant de justesse Fox’s Outnumbered, qui a attiré 258 000 téléspectateurs de démo contre 268 000 de Maddow.

Tucker Carlson a remporté la journée avec 557 000 téléspectateurs dans la démo et The Five est arrivé en deuxième position avec 430 000 téléspectateurs de la démo.

En termes de téléspectateurs moyens totaux, The Five a dominé les charts avec 3,33 millions de téléspectateurs et Tucker est arrivé à la deuxième place avec 3,25 millions de téléspectateurs.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de lundi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

913 NOUVEAU JOUR :

242 MATIN JOE :

746 DIAMANT ET CRISTAL DE SOIE :

11 ÉLÉMENTAIRE :

52 7a RENARD ET AMIS :

1158 NOUVEAU JOUR :

264 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

78 MATIN EN AMÉRIQUE :

17 8a RENARD ET AMIS :

1450 NOUVEAU JOUR :

321 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1753 CNN SALLE DE PRESSE :

432 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

756 RAPPORT NATIONAL :

154 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1789 CNN SALLE DE PRESSE :

620 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

576 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

98 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1701 A CETTE HEURE :

649 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

575 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

127 12p DÉPASSÉ EN NOMBRE :

1856 POLITIQUE INTERIEURE :

656 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

673 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

160 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

193 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1652 CNN SALLE DE PRESSE :

710 MTP QUOTIDIEN :

671 — SANG BLEU :

223 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1530 CNN SALLE DE PRESSE :

732 RAPPORTS KATY TUR :

708 AGENDA AMÉRICAIN :

201 SANG BLEU :

307 3p HISTOIRE, LA :

1418 CNN SALLE DE PRESSE :

683 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

764 — SANG BLEU :

337 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1466 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

758 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1292 ERIC BOLLING LA BALANCE :

282 SANG BLEU :

419 5p CINQ, LE :

3330 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

707 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

256 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

172 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2478 SALLE DE SITUATION :

646 BEAT AVEC ARI MELBER :

1207 ÉPICERIE & CO :

285 RAPPORT DONLON, LE :

62 7p FOX NEWS PRIMETIME :

2111 ERIN BURNETT AVANT :

695 REIDOUT :

1263 RAPPORTS GREG KELLY :

398 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

37 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

3125 ANDERSON COOPER 360 :

778 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1282 STINCHFIELD :

211 DAN ABRAMS EN DIRECT :

32 9p HANNITY :

2386 ANDERSON COOPER 360 :

618 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

2047 CORTES & PELLEGRINO :

115 NOUVELLES PRIME :

38 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

2023 DON CITRON CE SOIR :

510 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1366 ROB SCHMITT CE SOIR :

117 BANFIELD :

29 11p GUTFELD ! :

1736 DON CITRON CE SOIR :

389 11ÈME HEURE :

847 RAPPORTS GREG KELLY :

80 AU SOL AVEC VITTERT :

16

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

145 NOUVEAU JOUR :

39 MATIN JOE :

95 DIAMANT ET CRISTAL DE SOIE :

1 ÉLÉMENTAIRE :

10 7a RENARD ET AMIS :

154 NOUVEAU JOUR :

39 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

13 MATIN EN AMÉRIQUE :

1 8a RENARD ET AMIS :

155 NOUVEAU JOUR :

47 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

198 CNN SALLE DE PRESSE :

86 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

73 RAPPORT NATIONAL :

28 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

245 CNN SALLE DE PRESSE :

129 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

39 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

23 11a FAULKNER FOCUS, LE :

270 À CETTE HEURE :

133 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

58 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

17 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

258 POLITIQUE INTERIEURE :

120 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

56 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

37 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

47 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

204 CNN SALLE DE PRESSE :

146 MTP QUOTIDIEN :

54 — SANG BLEU :

53 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

218 CNN SALLE DE PRESSE :

132 RAPPORTS KATY TUR :

58 AGENDA AMÉRICAIN :

49 SANG BLEU :

71 3p HISTOIRE, LA :

220 CNN SALLE DE PRESSE :

134 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

92 — SANG BLEU :

57 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAPUTO :

207 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

161 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

108 ERIC BOLLING LA BALANCE :

44 SANG BLEU :

69 5p CINQ, LE :

430 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

167 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

40 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

29 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

351 SALLE DE SITUATION :

194 BEAT AVEC ARI MELBER :

106 SPICER & CO :

41 RAPPORT DONLON, LE :

15 7p FOX NEWS PRIMETIME :

366 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

220 REIDOUT :

159 RAPPORTS DE GREG KELLY :

48 AU SOL AVEC VITTERT :

6 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

557 ANDERSON COOPER 360 :

178 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

180 STINCHFIELD :

47 DAN ABRAMS EN DIRECT :

3 9p HANNITY :

385 ANDERSON COOPER 360 :

156 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

268 CORTES & PELLEGRINO :

37 NOUVELLES PRIME :

5 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

343 DON CITRON CE SOIR :

126 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

141 ROB SCHMITT CE SOIR :

28 BANFIELD :

4 11p GUTFELD ! :

292 DON CITRON CE SOIR :

88 11ÈME HEURE :

90 RAPPORTS GREG KELLY :

11 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

3

Quant aux trois nouvelles du câble réseaux dans l’ensemble, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 529 000

Renard : 1,70 million

MSNBC : 898 000

25-54 Démo :

CNN : 117 000

Fox News : 254 000

MSNBC : 97 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 635 000

Fox News : 2,51 millions

MSNBC : 1,56 million

25-54 Démo :

CNN : 153 000

Fox News : 429 000

MSNBC : 196 000

