Présentateurs de Fox News Tucker Carlson a obtenu de grandes cotes pour la couverture de la Kyle Rittenhouse essai, devançant le (nouvellement couronné) vainqueur des notes régulières, The Five.

Carlson, qui a eu un entretien avec le candidat au Sénat de l’Ohio JD Vance à propos de l’essai, a attiré 3,53 millions de téléspectateurs au total et 639 000 personnes parmi les 25-54 ans convoitées par les annonceurs. Carlson a également eu une interview animée avec un membre du Congrès républicain Mike Turner (R-OH), dans lequel Turner a expliqué à un Carlson déconcerté pourquoi les États-Unis soutiennent l’Ukraine (une démocratie avec des frontières) sur la Russie (une autocratie sans respect pour les frontières.)

The Five, qui a battu Tucker Carlson Tonight ces derniers mois, a attiré 3,24 millions de téléspectateurs au total et 500 000 dans la démo.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de mercredi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

1175 NOUVEAU JOUR :

285 MATIN JOE :

893 GARS SAGES AVEC JOHN TABAC :

11 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

29 7a RENARD ET AMIS :

1490 NOUVEAU JOUR :

427 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

103 MATIN EN AMÉRIQUE :

30 8a RENARD ET AMIS :

1812 NOUVEAU JOUR :

492 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1839 SALLE DE PRESSE CNN :

556 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

832 RAPPORT NATIONAL :

160 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

SALLE DE PRESSE 1821 CNN :

628 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

645 — JAG :

90 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1904 A CETTE HEURE :

637 — — JAG :

132 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

2184 POLITIQUE INTERIEURE :

773 — JOHN BACHMAN MAINTENANT :

158 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

158 1p AMERICA REPORTS :

1881 SALLE DE PRESSE CNN :

678 MTP QUOTIDIEN :

735 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

222 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

SALLE DE PRESSE CNN 1916 :

755 RAPPORTS KATY TUR :

687 AGENDA AMÉRICAIN :

127 SANG BLEU :

177 3p HISTOIRE, LA :

1925 SALLE DE PRESSE CNN :

950 — — SANG BLEU :

219 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1853 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

848 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1356 ERIC BOLLING LA BALANCE :

187 SANG BLEU :

263 5p CINQ, LE :

3243 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

771 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

232 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

78 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2390 SALLE DE SITUATION :

687 BEAT AVEC ARI MELBER :

1196 ÉPICERIE & CO :

312 RAPPORT DONLON, LE :

41 7p FOX NEWS PRIMETIME :

2157 ERIN BURNETT AVANT :

824 REIDOUT :

1135 RAPPORTS GREG KELLY :

377 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

51 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

3532 ANDERSON COOPER 360 :

824 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1243 STINCHFIELD :

239 DAN ABRAMS EN DIRECT :

58 9p HANNITY :

3139 CUOMO PRIME TIME :

859 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

2146 CORTES & PELLEGRINO :

171 NOUVELLES PRIME :

65 10p ANGLE INGRAHAM, LE :

2471 DON CITRON CE SOIR :

657 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1444 ROB SCHMITT CE SOIR :

165 BANFIELD :

39 11p GUTFELD ! :

2005 DON LEMON CE SOIR :

444 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

1132 RAPPORTS GREG KELLY :

117 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

31

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

242 NOUVEAU JOUR :

37 MATIN JOE :

87 GARS SAGES AVEC JOHN TABAC :

3 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

2 7a RENARD ET AMIS :

250 NOUVEAU JOUR :

79 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

16 MATIN EN AMÉRIQUE :

0 8a RENARD ET AMIS :

256 NOUVEAU JOUR :

119 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

298 CNN SALLE DE PRESSE :

136 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

62 RAPPORT NATIONAL :

31 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

277 CNN SALLE DE PRESSE :

155 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

64 — JAG :

13 11a FAULKNER FOCUS, LE :

264 À CETTE HEURE :

174 — — JAG :

22 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

374 POLITIQUE INTERIEURE :

188 – JOHN BACHMAN MAINTENANT :

33 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

26 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

293 CNN SALLE DE PRESSE :

163 MTP QUOTIDIEN :

66 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

23 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

356 CNN SALLE DE PRESSE :

177 RAPPORTS KATY TUR :

67 AGENDA AMÉRICAIN :

22 SANG BLEU :

23 3p HISTOIRE, LA :

320 CNN SALLE DE PRESSE :

212 — — SANG BLEU :

26 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAPUTO :

284 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

165 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

132 ERIC BOLLING LA BALANCE :

29 SANG BLEU :

36 5p CINQ, LE :

500 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

155 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

28 INFOSNATION : HEURE DE POINTE :

11 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

388 SALLE DE SITUATION :

155 BATTEMENT AVEC ARI MELBER :

133 ÉPICES ET CIE :

30 RAPPORT DONLON, LE :

3 7p FOX NEWS PRIMETIME :

370 ERIN BURNETT AVANT :

192 REIDOUT :

165 RAPPORTS GREG KELLY :

45 AU SOL AVEC VITTERT :

2 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

639 ANDERSON COOPER 360 :

185 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

169 STINCHFIELD :

47 DAN ABRAMS EN DIRECT :

5 9p HANNITY :

511 CUOMO PRIME TIME :

218 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

269 ​​CORTES & PELLEGRINO :

36 NOUVELLES PRIME :

9 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

459 DON CITRON CE SOIR :

191 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

166 ROB SCHMITT CE SOIR :

23 BANFIELD :

14 11p GUTFELD ! :

432 DON CITRON CE SOIR :

140 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

135 GREG KELLY RAPPORTS :

20 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

0

En ce qui concerne l’ensemble des trois réseaux d’information câblés, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 614 000

Renard : 1,96 million

MSNBC : 977 000

25-54 Démo :

CNN : 149 000

Fox News : 338 000

MSNBC : 111 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 780 000

Fox News : 3,04 millions

MSNBC : 1,61 million

25-54 Démo :

CNN : 198 000

Fox News : 536 000

MSNBC : 201 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

