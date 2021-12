Évaluations de Cable News Mardi 14 décembre: Fox News CNN MSNBC

Tucker Carlson a dominé les cotes d’écoute des nouvelles du câble mardi alors que tous les yeux étaient rivés sur Fox News à la suite des messages texte entre les hôtes du réseau et l’ancien chef de cabinet de Trump rendus publics.

Carlson a enregistré un nombre impressionnant de 541 000 téléspectateurs dans la tranche d’âge clé des 25-54 ans, tandis que ses collègues animateurs aux heures de grande écoute Sean Hannity et Lauran Ingraham a attiré respectivement 436 000 et 423 000 téléspectateurs de démo.

The Five a attiré 461 000 téléspectateurs dans la démo, ce qui était assez bon pour la deuxième place. L’émission de 20 heures de Carlson a également dominé les charts du nombre total de téléspectateurs en moyenne avec 3,42 millions par rapport aux 3,26 millions de téléspectateurs de The Five.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de mardi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

918 NOUVEAU JOUR :

263 MATIN JOE :

831 ROB CARSONS QUOI DANS LE :

23 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

30 7a RENARD ET AMIS :

1388 NOUVEAU JOUR :

346 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

83 MATIN EN AMÉRIQUE :

14 8a RENARD ET AMIS :

1742 NOUVEAU JOUR :

428 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1668 CNN SALLE DE PRESSE :

520 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

742 RAPPORT NATIONAL :

162 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1511 CNN SALLE DE PRESSE :

752 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

637 — JAG :

107 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1541 A CETTE HEURE :

774 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

540 — JAG :

127 12p DÉPASSÉ EN NOMBRE :

1629 POLITIQUE INTERIEURE :

741 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

667 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

135 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

159 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1370 CNN SALLE DE PRESSE :

754 MTP QUOTIDIEN :

694 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

193 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1419 CNN SALLE DE PRESSE :

729 RAPPORTS KATY TUR :

785 AGENDA AMÉRICAIN :

135 SANG BLEU :

161 3p HISTOIRE, LA :

1384 CNN SALLE DE PRESSE :

753 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

781 — SANG BLEU :

247 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1411 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

832 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1301 ERIC BOLLING LA BALANCE :

229 SANG BLEU :

323 5p CINQ, LE :

3266 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

719 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

253 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

138 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2309 SALLE DE SITUATION :

729 BEAT AVEC ARI MELBER :

1412 ÉPICERIE & CO :

304 RAPPORT DONLON, LE :

56 7p FOX NEWS PRIMETIME :

1985 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

792 REIDOUT :

1290 RAPPORTS GREG KELLY :

415 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

48 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

3423 ANDERSON COOPER 360 :

1013 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1586 STINCHFIELD :

223 DAN ABRAMS EN DIRECT :

90 9p HANNITY :

2679 CNN CE SOIR :

905 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

2428 CORTES & PELLEGRINO :

146 NOUVELLES PRIME :

78 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

2450 DON CITRON CE SOIR :

905 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1734 ROB SCHMITT CE SOIR :

152 BANFIELD :

36 11p GUTFELD ! :

1953 DON LEMON CE SOIR :

634 11ÈME HEURE :

1129 RAPPORTS GREG KELLY :

97 AU SOL AVEC VITTERT :

15

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

182 NOUVEAU JOUR :

44 MATIN JOE :

81 ROB CARSONS QUOI DANS LE:

7 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

11 7a RENARD ET AMIS :

246 NOUVEAU JOUR :

56 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

10 MATIN EN AMÉRIQUE :

2 8a RENARD ET AMIS :

298 NOUVEAU JOUR :

80 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

279 CNN SALLE DE PRESSE :

116 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

50 RAPPORT NATIONAL :

22 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

176 CNN SALLE DE PRESSE :

173 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

40 — JAG :

11 11a FAULKNER FOCUS, LE :

196 À CETTE HEURE :

173 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

32 — JAG :

17 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

213 POLITIQUE INTERIEURE :

160 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

46 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

18 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

14 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

198 CNN SALLE DE PRESSE :

165 MTP QUOTIDIEN :

52 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

17 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

228 CNN SALLE DE PRESSE :

158 RAPPORTS KATY TUR :

66 AGENDA AMÉRICAIN :

24 SANG BLEU :

16 3p HISTOIRE, LE :

175 CNN SALLE DE PRESSE :

156 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

75 — SANG BLEU :

24 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAUVTO :

190 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

DATE LIMITE 150 : MAISON BLANCHE :

105 ERIC BOLLING LA BALANCE :

22 SANG BLEU :

31 5p CINQ, LE :

461 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

130 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

22 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

10 6p RPT SPÉCIAL AVEC BRET BAIER :

SALLE DE SITUATION 333 :

158 BEAT AVEC ARI MELBER :

140 ÉPICES & CO :

30 RAPPORT DONLON, LE :

4 7p FOX NEWS PRIMETIME :

308 ERIN BURNETT AVANT :

189 REIDOUT :

158 RAPPORTS GREG KELLY :

61 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

3 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

541 ANDERSON COOPER 360 :

222 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

202 STINCHFIELD :

49 DAN ABRAMS EN DIRECT :

8 9p HANNITY :

436 CNN CE SOIR :

188 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

339 CORTES & PELLEGRINO :

36 NOUVELLES PRIME :

12 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

423 DON CITRON CE SOIR :

230 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

182 ROB SCHMITT CE SOIR :

31 BANFIELD :

8 11p GUTFELD ! :

360 DON CITRON CE SOIR :

149 11ÈME HEURE :

148 RAPPORTS GREG KELLY :

18 AU SOL AVEC VITTERT :

1

Quant aux trois nouvelles du câble réseaux dans l’ensemble, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 652 000

Renard : 1,73 million

MSNBC : 1,00 million

25-54 Démo :

CNN : 140 000

Fox News : 275 000

MSNBC : 102 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 941 000

Fox News : 2,85 millions

MSNBC : 1,91 million

25-54 Démo :

CNN : 213 000

Fox News : 467 000

MSNBC : 241 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com