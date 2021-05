Évaluations des joueurs: Athletic Bilbao 1-3 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a battu l’Athletic Club 3-1 dimanche. Kosovare Asllani a ouvert le score en tapant sur un tir rebondi. Marta Cardona a doublé l’avance avec un worldie signature et Kaci en a fait trois avec une excellente frappe. Lucia Garcia a inscrit un but de consolation après une erreur d’Ivana Andrés, mais Las Leonas n’a pas réussi à remonter.

Notes des joueurs

XI de départ

Misa – 6/10: Misa n’a pas été forcée à beaucoup d’action. L’erreur d’Ivana Andrés a permis à Lucía García de finir devant Misa et le gardien n’a pas eu beaucoup de chance d’arrêter la frappe. Misa a également semblé un peu tremblante tout au long du match, tâtonnant un coup de pied de coin et sortant de sa ligne sans atteindre le ballon.

Kenti Robles – 8,5 / 10: C’était incontestablement l’un des meilleurs matchs de Robles dans le blanc royal. Elle a bombardé le long du flanc en remportant des duels en attaque et en défense. Kenti a constamment avancé et a livré des centres dangereux. Elle a également couru en avant pour obtenir la fin du service. Robles a forcé le gardien à effectuer un arrêt et a failli marquer sur un centre de Sofia Jakobsson.

Babett Peter – 7/10: Peter a eu un match calme mais solide. Elle n’a pas été forcée de relever de nombreux défis héroïques, mais a fait ce qu’on attendait d’elle. Peter n’a pas été en mesure d’arrêter le centre qui a finalement conduit au but, mais il serait extrêmement dur de lui rejeter la faute.

Ivana Andrés – 5,5 / 10: Ivana n’a pas eu un mauvais match. Elle n’était pas sa défense impérieuse habituelle et son erreur a conduit à un but, mais elle était confiante en possession et a eu de bons moments sur le ballon.

Olga Carmona – 7,5 / 10: Olga Carmona a causé des problèmes à la défense de l’Athletic Club tout au long du match. Elle leur a également causé des maux de tête lorsque Las Leonas s’est avancé, faisant une intervention cruciale pour leur refuser une opportunité. Olga a fourni le centre qui a lancé le mouvement qui a conduit au premier but.

Aurélie Kaci – 7,5 / 10: Kaci a été extrêmement énergique pendant le match. Elle a avancé et a bien suivi en liant le milieu de terrain et l’attaque. Kaci a ajouté le troisième but avec une superbe frappe du haut de la surface de réparation de 18 verges.

Maite Oroz – 9.5 / 10: C’était l’une des meilleures performances du Real Madrid de l’année et cela ne se produira pas sans que la maestra du milieu de terrain Maite Oroz ne joue bien. Oroz était dominant sur et en dehors du ballon. Elle a changé de point d’attaque, est sortie de la pression, a cassé les lignes et a généralement dicté tout ce que Las Blancas a fait. Elle a également bien récupéré la possession, avec l’une de ses récupérations menant au but de Kaci.

Teresa Abelleira – 7/10: Teresa s’est bien associée à Oroz au milieu du parc et a aidé à dicter la domination de Las Blancas. Elle avait l’air dangereuse dans le virage et quand elle a conduit à la défense. La dernière passe de Teresa était juste un peu mais elle a été influente tout au long de ses 67 minutes de jeu.

Kosovare Asllani – 7,5 / 10: Asllani a joué à la pointe du diamant au milieu de terrain. Elle a bien fait de relier le milieu de terrain et l’attaque, chutant profondément pour aider le Real Madrid à passer au milieu. Asllani était dangereux, obtenir des centres et se tailler des chances pour les autres. Elle a tapé dans le premier but après avoir réagi le plus rapidement pour arriver au tir rebondi.

Marta Cardona – 9/10: Cardona a été impliquée dès le premier coup de sifflet. Elle a conduit les défenseurs et s’est impliquée dans un rapide duo pour débloquer la défense athlétique. Cardona a effectué une course dangereuse dans la surface et son tir a été sauvé sur le chemin d’Asllani pour le premier but. Elle a marqué une fusée signature pour le deuxième but.

Sofia Jakobsson – 5.5 / 10: Jakobsson n’était pas impliquée de manière prévisible étant donné la formation de diamants 4-4-2 et ses tendances à l’ailier. Au fur et à mesure que le match avançait, Jakobsson devenait de plus en plus large. Elle a eu de bons moments lorsqu’elle est arrivée à la ligne de fond et a franchi.

Substituts

Marta Corredera – 6/10: Corredera a été remplacé à la 67e minute pour Teresa. Elle est entrée et a joué comme ailier gauche. Corredera a été impliqué dans de beaux mouvements mais a également donné le ballon trop facilement.

Lorena Navarro – 6,5 / 10: Lorena est venue et a eu son impact habituel. Elle était énergique et s’est impliquée dans une attaque. Le jeu est devenu disjoint et Las Blancas a été contraint de se défendre, limitant sa liberté offensive.

Jessica Martínez – 5.5 / 10: Jessica a été présentée à la 79e minute pour Marta Cardona. Elle n’a pas eu beaucoup de contacts et a fait face à un problème similaire à celui de Lorena Navarro.

Claudia Florentino – N / A: Florentino est entré en jeu à la 90e minute pour Olga Carmona.