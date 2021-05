Évaluations des joueurs: Real Madrid Femenino 1-1 Sporting Huelva

Le Real Madrid Femenino a fait match nul 1-1 face au Sporting Huelva dimanche dans une performance totalement sans intérêt. Las Blancas a eu la chance de ne pas être en retard en première mi-temps après que Misa ait été contrainte de faire plusieurs arrêts et que Huelva ait raté un penalty. Le Real Madrid a pris la tête avec un excellent but d’équipe terminé par Olga Carmona, mais n’a pas été en mesure de faire des ajustements en seconde période. Huelva a égalisé et Las Blancas n’avait pas de réponse.

Misa – 7/10: Misa a été forcée de faire un arrêt après arrêt et a remporté un franc succès presque à chaque fois. Elle a été forcée de quitter sa ligne à plusieurs reprises et elle a bien fait dans tous les cas sauf un. Misa a donné un penalty mais le Sporting Huelva n’a pas pu se convertir.

Kenti Robles – 6/10: Kenti Robles a été adéquat défensivement mais a parfois été rattrapé sur le terrain et a glissé, ce qui a permis à Yoko Tanaka d’avoir une chance au but. Son service dans le dernier tiers était bon. Robles a trouvé à plusieurs reprises des attaquants de Las Blancas mais aucun d’entre eux n’a pu terminer.

Babett Peter – 6,5 / 10: Peter était solide défensivement. Elle a dû s’impliquer dans de nombreux duels 1 contre 1 et était partout sur le terrain pour ses coéquipiers. Peter n’a pas été en mesure d’arrêter le centre qui a conduit à l’égalisation et n’a pas fait assez avant le penalty.

Claudia Florentino – 5.5 / 10: Florentino a eu du mal dans ce match. Elle a donné le ballon dans des zones dangereuses à plusieurs reprises, ce qui a donné des chances à Huelva. Du côté positif, Florentino a également fait des interventions cruciales.

Marta Corredera – 6/10: Corredera a été impliqué tout au long du match. L’entraîneur David Aznar l’a déployée sur l’aile gauche et elle a coupé à l’intérieur sur son pied solide. Corredera ne savait pas où elle devrait se positionner à certains moments mais elle a eu quelques bons moments et de bonnes passes.

Aurélie Kaci – 7/10: Malgré une performance décevante de l’équipe, Kaci était fort. Elle était bonne en possession et la plupart des jeux de possession de Las Blancas l’ont traversée tôt. Kaci était également bon défensivement, récupérant le ballon et déclenchant des contre-attaques. Elle a eu un mauvais cadeau qui a conduit au but.

Maite Oroz – 6/10: Oroz a eu du mal au début du match. Elle a perdu la possession de manière inhabituelle mais a grandi dans le match, même si elle n’a jamais pu avoir son influence habituelle.

Olga Carmona – 6,5 / 10: Olga monta et descendit le flanc gauche mais ne fut pas aussi percutante qu’elle aurait pu l’être. Même si elle a parfois été rattrapée sur le terrain, Olga a mis Las Blancas en tête pour couronner un beau passage de jeu en première mi-temps.

Kosovare Asllani – 6/10: Asllani avait l’air vif pour commencer le match mais son influence s’est ralentie au fur et à mesure que le match progressait. Asllani avait de multiples occasions de la tête, elle était incapable de diriger sur la cible.

Sofia Jakobsson – 6/10: Au début du match, Jakobsson a continué à obtenir des centres mais ses touches l’ont laissée tomber. Elle a fourni l’aide pour le but d’Olga Carmona.

Marta Cardona – 6/10: Comme Asllani, Cardona avait l’air active tôt. Elle a fourni un joli centre à Jakobsson et a eu un tir sauvé d’un angle serré à la 15e minute. Cardona a connu des moments lumineux tout au long du match mais n’a pas pu tout mettre en place aujourd’hui.

Suppléants:

Teresa – N / A: Teresa a remplacé Maite Oroz à la 80e minute.

Jessica Martinez – N / A: Jessica est entrée dans le match pour Corredera à la 84e minute.