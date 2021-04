Évaluations pour Cratère des Oscars ⋆ .

Je ne peux pas dire en quelle année j’ai regardé pour la dernière fois la cérémonie des Oscars à la télévision, mais je suis presque sûr que Bob Hope était l’hôte. Il a accueilli l’événement pour la dernière fois en 1978.

Il a fallu aux États-Unis plus de 40 ans pour me rattraper sur celui-ci, mais la nuit dernière, selon Kyle Smith, le nombre de téléspectateurs des Oscars a cratéré. Seuls 9,85 millions d’Américains se sont mis à l’écoute. Ce nombre représentait une baisse de 58% par rapport à l’année dernière. Et le nombre de 2020, 23,6 millions, était un niveau record, toujours selon Smith.

Cette année, comme le montre Smith, l’Académie a doublé sa diversité et son gauchisme. Smith suggère qu’il s’agissait d’une tentative d’attirer des téléspectateurs plus jeunes. Peut-être. Mais je pense que c’était principalement la tentative d’Hollywood d’impressionner son insécurité.

Cette tentative a peut-être été quelque peu réussie. Attirant les jeunes téléspectateurs, pas tellement. Dans la tranche démographique des 18 à 49 ans, les cotes ont chuté de 64%.

Même les 20 ans les plus insensés ne trouveront aucun divertissement valable à regarder le spectacle de la communauté la plus privilégiée du pays (telle que le réveillé le voit) gémissant à propos de l’Amérique. Les plus attentifs trouveront le spectacle offensant, quoique d’une manière légèrement amusante.

Hollywood comprend cela, je pense. C’est, après tout, dans le secteur du divertissement. Mais cela ne peut pas s’en empêcher.

Smith raconte:

L’actrice-réalisatrice Regina King est sortie et nous a immédiatement rappelé les deux choses dont nous avons le moins besoin de nous souvenir: Nous pleurons la perte de tant de personnes, et je dois être honnête, si les choses s’étaient déroulées différemment la semaine dernière à Minneapolis, j’aurais peut-être échangé mes talons contre des bottes de marche. «Maintenant, je sais que beaucoup d’entre vous, à la maison, veulent atteindre leur télécommande lorsque vous avez l’impression qu’Hollywood vous prêche», a-t-elle ajouté, alors que des millions de personnes cherchaient leurs télécommandes pour trouver une option plus gaie, comme The Sorrow et la pitié.

Je suis d’avis que si les conservateurs veulent empêcher les entreprises américaines de bafouer nos valeurs et nos libertés, nous devrons nous abstenir en masse de bon nombre de ses offres. Cela impliquera un certain sacrifice.

Mais aucun sacrifice ne sera requis pour divorcer des Oscars. Nous l’avons déjà, avec la plupart des États-Unis non conservateurs.