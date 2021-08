Évalué à 2,85 milliards de dollars, Bharat Pe lève un nouveau financement de 370 millions de dollars dirigé par Tiger Global

in

La composante principale du tour est d’environ 350 millions de dollars et la composante secondaire s’élève à 20 millions de dollars.

Le fournisseur de solutions de paiement pour les commerçants BharatPe a levé un nouveau financement de 370 millions de dollars dirigé par le nouvel investisseur Tiger Global à une valorisation de 2,85 milliards de dollars, devenant ainsi la dernière start-up indienne à devenir une licorne.

C’est la 19e start-up indienne à rejoindre les rangs des licornes cette année.

La collecte de fonds, qui fait partie du cycle financier de série E de la société, comprend un mélange d’investissements primaires et secondaires.

Tous les employés détenant des ESOP (options d’achat d’actions des employés) acquises ont reçu toutes les liquidités dans le secondaire, a indiqué la société dans un communiqué mercredi.

Le cycle a également vu Dragoneer Investment Group et Steadfast Capital rejoindre la société captable.

Les bailleurs de fonds existants Coatue Management, Insight Partners, Sequoia Growth, Ribbit Capital et Amplo ont également soutenu le tour d’investissement.

BharatPe avait levé pour la dernière fois environ 108 millions de dollars en fonds propres primaires et secondaires auprès d’un groupe d’investisseurs en février, pour une valorisation d’environ 900 millions de dollars.

La start-up fintech a jusqu’à présent levé quelque 600 millions de dollars en fonds propres et en financement par emprunt.

La société a annoncé l’élévation d’Ashneer Grover au poste de co-fondateur et directeur général tandis que Suhail Sameer a été nommé PDG. Sameer était jusqu’à présent le président du groupe de l’entreprise.

Dans un communiqué, Grover a déclaré que la société disposait de 0,5 milliard de dollars de liquidités et était bien capitalisée.

“BharatPe restera maniaque concentré sur les prêts en tant qu’activité principale et les petits commerçants en tant que segment cible principal”, a déclaré Grover.

Co-fondée par Ashneer Grover et Shashvat Nakrani en 2018, la start-up sert actuellement plus de 70 marchands lakh dans plus de 140 villes.

La société qui prétend traiter plus de 11 millions de transactions UPI par mois a déclaré qu’elle avait déjà facilité le décaissement de prêts totalisant plus de Rs 1 800 crore à ses commerçants depuis son lancement.

L’entreprise POS de BharatPe traite les paiements de plus de 1 400 crores de roupies par mois.

En juin de cette année, la société a annoncé l’acquisition de PAYBACK India, une société de programme de fidélité multimarque comptant plus de 100 millions de membres.

Elle a également reçu l’approbation de principe de la Reserve Bank of India pour établir une Small Finance Bank en partenariat avec Centrum Financial Services (Centrum), la branche NBFC établie et rentable du groupe Centrum.

