Évalué à 5 milliards de dollars, OfBusiness lève 325 millions de dollars

La plate-forme d’approvisionnement en biens et services industriels OfBusiness a déclaré lundi avoir levé 325 millions de dollars dans son tour de table de série G dirigé par Alpha Wave Ventures II, Tiger Global Management et Softbank Vision Fund II.

Le tour actuel comprend également une vente secondaire de 140 millions de dollars. À ce jour, OfBusiness a levé plus de 800 millions de dollars de financement auprès d’investisseurs tels que Norwest Venture Partners, Matrix Partners India, Zodius Technologies, Pantherea Growth Fund et Marshall Wace en tant qu’investisseurs.

La start-up basée à Delhi est évaluée à 5 milliards de dollars dans le cycle actuel, contre environ 3 milliards de dollars en septembre 2021. OfBusiness était la 18e start-up à atteindre le cap de 1 milliard de dollars plus tôt cette année après avoir levé environ 360 millions de dollars. en deux tours dirigés par SoftBank et Tiger Global en l’espace de deux mois cette année.

Les cycles de financement consécutifs de la société surviennent lors d’une augmentation sans précédent du financement des startups, aux côtés de plusieurs startups matures comme Zomato, Paytm et CarTrade qui sont devenues publiques ces derniers mois à des valorisations de plusieurs milliards de dollars.

La start-up utilisera les fonds pour pénétrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement du côté commercial, tout en développant la technologie pour ses solutions SAAS et son moteur de financement, a déclaré OfBusiness dans un communiqué.

La société a ajouté que certains des premiers investisseurs de la société, tels que Zodius Tech, Matrix India et Creation Investments, ont fait une sortie partielle de ce tour de financement. Environ 80 détenteurs d’Esop ont également liquidé leurs avoirs dans le cadre du cycle de financement actuel.

Fondée par Asish Mohapatra, Ruchi Kalra, Bhuvan Gupta, Vasant Sridhar et Nitin Jain en 2015, la start-up aide les entreprises et les fabricants à s’approvisionner en matières premières et fournit aux entreprises un portail pour soumissionner aux appels d’offres du gouvernement. Il fournit également un crédit à court terme basé sur les flux de trésorerie aux acheteurs pour l’achat de matières premières par l’intermédiaire de ses services financiers NBFC Oxyzo enregistrés.

« OfBusiness est en bonne voie pour créer un écosystème B2B qui allie grande échelle, rentabilité, santé et engagement. Notre progression au cours des trois dernières années à travers nos trois activités (marché B2B Commerce, Financement et SAAS) a été rapide, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir étant donné la profondeur et la structure de marché fragmentée et non organisée du B2B en Inde. Nous pensons que nous sommes à l’aube de la révolution B2B dans le pays et avons le privilège de la faire avancer », a déclaré le cofondateur d’OfBusiness, Mohapatra, dans un communiqué.

La start-up a doublé son résultat d’exploitation au cours de l’exercice clos en mars 2021, ce qui a permis d’augmenter ses bénéfices de 72% par rapport à l’exercice précédent. Au cours de l’exercice clos en mars 2021, son bénéfice s’élevait à Rs 55,7 crore.

Les revenus d’exploitation d’OfBusiness pour l’exercice 21 ont été multipliés par 2 pour atteindre 1 748 crore de Rs, contre environ 850 crore au cours de l’exercice 20. Son chiffre d’affaires a plus que doublé pour atteindre 1 494,1 crores de Rs en FY21 par rapport à 665,6 crores de Rs en FY20.

