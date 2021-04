Évalué à plus de 2 milliards de dollars, Druva lève 147 millions de dollars

Cela suggère que la part de marché des sociétés SaaS indiennes pure-play pourrait augmenter à environ 5% d’ici FY25, contre environ 2% en FY20.

La plate-forme de protection et de gestion des données dans le cloud Druva a annoncé lundi avoir levé 147 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Neuberger Berman pour une valorisation de plus de 2 milliards de dollars. Les bailleurs de fonds existants Viking Global Investors et Atreides Management ont également participé au cycle de financement. La start-up SaaS (software-as-a-service) a jusqu’à présent levé près de 500 millions de dollars de capital.

Selon IDC, le marché mondial du SaaS devrait franchir 276 milliards de dollars d’ici FY24. Nasscom estime que les revenus des sociétés indiennes SaaS pur-play pourraient être multipliés par six pour atteindre 13-15 milliards de dollars d’ici FY25, contre 2,5 milliards de dollars en FY20.

Cela suggère que la part de marché des sociétés SaaS indiennes pure-play pourrait augmenter à environ 5% d’ici FY25, contre environ 2% en FY20.

Le Credit Suisse a récemment écrit dans son rapport sur 100 licornes, l’émergence et l’adoption de nouvelles technologies telles que le cloud, le mobile, la RPA, l’IA, etc. au cours des 5 à 10 dernières années ont non seulement facilité la pénétration accrue du modèle commercial SaaS, mais a également amené de nouvelles verticales / domaines où le SaaS peut être déployé.

«Par exemple, la cybersécurité, les API et les analyses sont devenues des domaines d’intérêt émergents pour les entreprises SaaS», a observé CS.

Le rapport a ajouté que si les premières entreprises indiennes SaaS étaient largement axées sur les offres de produits horizontales telles que les solutions ERP ou CRM, au cours des cinq dernières années, les entreprises SaaS indiennes se sont développées vers des solutions SaaS verticales, ciblant des secteurs verticaux spécifiques tels que la vente au détail, la logistique, soins de santé et voyages. Ils sont également passés à des technologies émergentes telles que l’API, l’IA / ML, la sécurité, etc.

Druva affirme que la base de clients de sa plate-forme cloud s’est considérablement élargie en 2020, tandis que l’adoption de produits a augmenté de 50% au cours de la même période. Au cours de la dernière année, les données sous gestion de l’entreprise ont augmenté de plus de 40%. La société compte GameStop, Marriott, la NASA, le National Cancer Institute, Pfizer et Regeneron Pharmaceuticals parmi ses clients.

«À mesure que les données croissent de façon exponentielle en parallèle de ce nouveau modèle d’exploitation, la protection des données traditionnelle basée sur le matériel et les logiciels n’est plus évolutive ou rentable. Au lieu de cela, les entreprises ont besoin d’une nouvelle approche qui peut être déployée de n’importe où, protéger les données dans toute l’entreprise et les fournir en toute sécurité en tant que service », a déclaré la société dirigée par le fondateur et PDG Jaspreet Singh.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.