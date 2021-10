Évaluer HP Omen 15 – Análisis y opinión

Caractéristiques principales et spécificités

La gama OMEN de HP no es para nada algo nuevo. De hecho, ya existía autre modelo de este OMEN 15, pero por supuesto con unas características de menor nivel y con un diseño más gamer, puesto que contaba con un diseño outdoor mucho menos discreto y un teclado RGB más llamativo. Ahora estas características se han eliminado, y el nuevo OMEN 15 2020 luce completemente elegante gracias a un diseño más sencillo y minimalista. Con un acabado en negro sombra mate metálico y el logo de OMEN justo en el centro este lanzamiento parece no tener un único público exclusivo. Además, las luces RGB de su teclado se han visto modificadas y ahora solo contienen color las figuras de cada tecla y no los huecos que había entre cada una de ellas, como en su predecessor.

Este modelo que hemos analizado posee un processeur Intel Core i7 de 11ª génération avec 6 noyaux. Avec une fréquence de 2,6 GHz et une capacité d’alcanzar à 5 GHz. Ensemble avec ces composants encontramos une mémoire RAM de 8 Go avec un autre module de 8 Go, conforme à une SDRAM DDR4-2933 de 16 Go. La tarjeta gráfica de este dispositivo es una NVIDIA GeForce RTX de série 3000 avec 8 Go de mémoire et avec la technologie de trazado de rayos.

La pantalla es otro de los elementos más reseñables de este ordenador. Una FHD de 15,6 pulgadas y 144 Hz de tasa de refresco, con un panel de 300 nits y antirreflejante, entre autres caractéristiques. Audio diseñado por los expertsos de Bang & Olufsen et que cuenta con dos altavoces a su disposición. Este posee unas medidas de 35,78 cm x 23,97 cm x 2,26 cm y un peso de 2,45 Kg

Asimismo, el HP OMEN 15 2020 tiene a su disposición una énorme cantidad de puertos externos: un Thunderbolt 3 con SuperSpeed ​​Type-C, tres USB SuperSpeed ​​Type A (uno de ellos con la propiedad HP Sleep and Charge, 1 RJ-45, una entrada para auriculares, otra para HDMI 2.0 y una para tarjeta SD. Por otro lado , cuenta con una batería de polímero de litio de 6 celdas y 71 Wh.

CPUIntel® Core™ i7-10750H de 11ª génération GPUNVIDIA® GeForce® RTX serie 3000 RAMSDRAM DDR4-2933 de 16 Go (2 x 8 Go) Disco duroSSD de 512 Go Intel PantallaFHD de 15,6 Pulgadas, 144 Hz, IPS, antirreflejante, microbord, retroiluminación WLED, 300 nits, 100 % sRGB Puertos 1 Thunderbolt 3 con USB SuperSpeed ​​Type-C, 3 USB SuperSpeed ​​Type-A, 1 RJ-45, 1 juego de auriculares/micrófono, 1 Mini DisplayPort, 1 HDMI 2.0ay tarjeta DAKOTA DU SUD. ConectividadWi-Fi 6 AX 201 et Bluetooth 5 BateríaBatería de polímero de litio de 6 celdas, 71 Wh

Avis de HP OMEN 15 2020

Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este portátil ha sido su diseño. Se nota a simple vista que está muy cuidado. Al instante de abrir el embalaje me fascino ese diseño tan simple, pero elegante. El contraste del logo azul tan brillante con el negro mate de la carcasa es muy lamativo y encajan a la perfección. Esa estética gaming de los modelos anteriores se ha abandonado para dejar claro que este portátil no está diseñado única y exclusivamente para jugar.

Una vez abierto se mantiene ese diseño sencillo que dista mucho de su anterior version, donde encontrábamos ranuras entre las teclas que también se illuminaban al encender el dispositivo. En este caso, al encenderlo solo se illuminan los símbolos y letras de las teclas, lo que minimiza el gasto de batería y mantiene ese diseño refinado.

A ambos laterales, como es habituel, encontramos la gran cantidad de puertos de entrada de los que dispone el dispositivo. En el lado derecho se encuentran dos de las entradas USB Type-A, el Thunderbolt con USB Type-C y Display Port. Mientras que, en el otro lado están el puerto de carga de la batería, la entrada USB Type-A con HP Sleep and Charge, la HDMI et la clavija RJ-45. Además de una entrada para tarjeta SD.

Otra de las características que me ha impresionado es su peso, el cual os recuerdo que es de casi 2,5 Kg. Sin embargo, tenía la sensación de estar portando algo Mucho menos pesado (como si no lo fuese de por sí).

A la carga, es hora de jugar

Estamos a punto de adentrarnos en la parte que la gran mayoría está deseando ver ¿cómo rinde este ordenador? Pues, en pocas palabras, increíblemente exquisito. Lo primero que debes saber es que este dispositivo no está fabricado solamente para jugar, con el podemos desarrollar todo tipo de actividades. En mi caso estuve probando DaVinci Resolve, una de las aplicaciones de edición más exigentes y que además es gratuita. El resultado fue extraordinario, con una navegación muy fluida y sin cuelgue alguno, teniendo en cuenta que incluso tenía abierto el navegador y un par de pestañas con música y documentos de distinta índole. Aun así, el portátil no se resintió en ningún momento. Esto se debe en gran parte a su processeur Intel Core i7 de décimo primera generación y su memoria RAM de 16 GB.

DaVinci Resolve posee unos requerimientos de uso más severos que los distintos programas de Adobe, pero de todos modos decidí utilizar Photoshop y After Effects para realizar un par de diseños en 3D, pero sorprendentemente seguía sin ralentizarse. Todo cargaba, procesaba y renderizaba a una velocidad muy considérable.

Pero lo que todos queréis saber es cómo funciona a la hora de jugar. Bueno, con esto que os he dicho previamente debería quedaros claro, prácticamente no habrá entrega que se os resista. Il probado este ordenador con tres entregas de distinto tipo para comprobar el rendimiento según el tipo de videojuego, estos fils: Valorant, Grand Theft Auto V y DOOM Eternal. El primero de ellos a 1080p y con gráficos Altos alcanzaba una media de 190 FPS, aunque teniendo en cuenta thes características del juego puede no resultar tan impresionante. Por ello decidí optar por DOOM Eternal, un shotter al igual que el anterior, pero mucho más frenético. En este caso, a la misma resolución y con la configuración de gráficos Ultra la media de FPS no descendía, salvo en pocas ocasiones, de los 100 FPS. Pour tout, en lo que respecta a Grand Theft Auto V, una entrega con un mapeado más que considérable y repleto de elementos, con resolución 1080p y gráficos Muy altos la media de FPS se mantenía estable en 80.

Me sorprendió bastante que la temperatura del dispositivo fuese tan neutra, un indicio de que la tecnología OMEN Tempest Cooling funciona a la perfección. Con un set de ventiladores en la parte inferieur externa del dispositivo que mantienen una temperatura estable pese a llevar varias horas jugando. Algo que se agradece es que no tuve ningún problema de conectividad durante las partidas en Valorant, esto se debe a su conectividad de WiFi 6, que muestra una gran diferencia respecto a la versión anterior.

Su pantalla es una completa delicia gracias a sus 144 HZ et su 100% de exactitud con la escala sRGB, que otorgan unos colores muy brillantes y reales. El sonido también es compétente, aunque prefiero utilizar auriculares. Jugar a estas entregas con este ordenador y sus propiedades ha sido toda una fantasía, sobre todo por estar acostumbrado a no superar los 60 FPS (solo en algunos casos) en consola. Por no hablar de que la autonomía de su batería me permitió jugar durante horas sin necesidad de conectar el cargador. Igualmente, el tiempo de carga no es excesivo.

Cabe destacar que el HP OMEN 15 2020 está absolument préparé pour actualiser un Windows 11 pese a que viene con Windows 10 Home preinstalado de fábrica. Solo tendrás que dirigirte a la página de Microsoft para descargarlo y comezar a disfrutar de las nuevas particularidades de este Sistema Operativo.

Conclusion: ¿vale la pena este HP OMEN 15 2020?

HP ha traído de vuelta la gama OMEN por la puerta grande. Este nuevo OMEN 15 muestra unas características soberanamente destacables. Pas de solo por su potencia, sino por la facilité de desplazamiento que otorga gracias a su poco peso y tamaño. Con él podrás disfrutar cuando y donde quieras de tus juegos favoritos o llevarlo en tu mochila para trabajar en la oficina.

HP ha logrado crear, a partir de una infraestructura pequeña dadas sus proporciones, un equipo muy potente y con facultades para rendir con creces cualquier tipo de actividad, ya sea edición, gaming o streaming. Lo que me parece brutal es poder despreocuparse del sobrecalentamiento, ya que en ningún momento he sentido que la temperatura se elevase demasiado.

Si estáis pensando en buscar un nuevo ordenador para videojuegos a un precio modesto en relación con la competence, esta es vuestra opción. Un diseño elegante unido a un hardware de calidad hace del HP OMEN 15 toda una propuesta para los amantes del ocio electrónico o para aquellos que buscan un ordenador fácil de trasladar continuamente para el trabajo.