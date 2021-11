Évaluer le risque de COVID-19, assurer le bien-être mental est crucial alors que les écoles et les collèges rouvrent

Inutile de dire qu’une évaluation exigera plus d’engagement des écoles et des collèges en termes de temps, tout en augmentant le fardeau des coûts. (Déposer)

Par Suresh Tanwar

Le recul de la vague de COVID-19 apporte un peu de joie avec les écoles et les collèges qui ouvrent leurs portes pour accueillir à nouveau les étudiants. Alors que les parents et les élèves poussent un soupir de soulagement, il y a aussi un air d’anxiété indéniable. Après tout, il y a quelques mois seulement, la redoutable deuxième vague pandémique avait ravagé le pays. Les écoles étant fermées depuis plus d’un an et demi et les routines normales des enfants perturbées pendant cette période, les experts s’accordent à dire que la santé mentale et le bien-être des enfants sont une préoccupation cruciale. Chez les parents, c’est l’anxiété concernant la santé et la sécurité de leurs pupilles. Pour apaiser ces craintes et assurer la tranquillité d’esprit des élèves et des parents, les écoles feraient bien de prendre certaines mesures proactives en matière de santé, de sécurité et de bien-être mental.

Les écoles devraient envisager une évaluation d’assurance COVID-19

La plupart des autorités scolaires font déjà de leur mieux pour prévenir le COVID-19, cependant, il est utile d’avoir un audit spécialisé du risque COVID-19 pour évaluer la situation. Un tel audit, réalisé par un expert externe, permet une approche globale et méthodique de l’ensemble du processus. L’évaluation implique la mise en place d’un cadre avec des protocoles et des dispositions de sécurité robustes conçus pour gérer efficacement le risque de COVID-19 dans la mesure du possible dans les locaux de l’école.

Une évaluation d’assurance COVID-19 aidera à développer des lignes directrices et des mesures de contrôle pour évaluer la situation correcte. Ces lignes directrices sont élaborées en étroite collaboration avec les autorités scolaires et adaptées aux besoins de l’école ou du collège. Le cadre comprend l’évaluation des risques, la planification des mesures de contrôle, l’attribution des rôles et des responsabilités, la mise en œuvre et le maintien des contrôles, la communication et la formation, la surveillance de l’efficacité et l’examen et la révision des dispositions.

L’évaluation est un processus approfondi qui inclura les étudiants, les enseignants, les membres du personnel et tout le personnel non enseignant comme l’ingénierie/la maintenance, la restauration, les chauffeurs et autres membres du personnel administratif. L’auditeur fournira une évaluation détaillée des directives de sécurité en visitant l’école, en examinant la documentation et en évaluant la sécurité, en particulier dans les laboratoires informatiques et scientifiques, la salle à manger, la zone de rassemblement et d’autres espaces à l’intérieur des locaux. L’objectif de l’exercice sera de trouver des moyens de minimiser le risque de transmission d’infection, de maintenir les contacts personnels au minimum, d’améliorer le contrôle et la surveillance de la santé, de maintenir des protocoles de distanciation sociale, d’hygiène personnelle, d’utiliser des équipements de protection individuelle si nécessaire, et assurer des normes élevées de nettoyage et de ventilation des lieux de travail. L’évaluation aidera les autorités scolaires à décider si elles ont fait tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des locaux et à suggérer des domaines à améliorer.

Une bonne évaluation d’assurance doit suivre des directives basées sur les meilleures pratiques actuelles en matière de directives de santé et de sécurité au travail publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), The UK Health and Safety Executive (HSE), La Commission européenne et les protocoles prescrits par le gouvernement indien et les sociétés municipales locales.

Atténuer le risque de Covid-19 devrait être une priorité

Inutile de dire qu’une évaluation exigera plus d’engagement des écoles et des collèges en termes de temps, tout en augmentant le fardeau des coûts. Cependant, cela peut être un petit prix à payer pour atteindre une référence de sécurité plus élevée pour nos enfants. Cela peut également sembler intimidant au début, mais heureusement, les autorités peuvent désormais demander l’aide d’un professionnel disponible dans ce domaine.

Le bien-être des parents et des élèves en particulier a été affecté par le passage soudain aux cours en ligne et maintenant, après un an et demi, ils retourneront à l’apprentissage en classe. Les enfants montraient des signes d’anxiété en raison de mouvements restrictifs et de l’incapacité de jouer et de socialiser avec des amis. Ainsi, les écoles devraient envisager des séances de soutien psychologique adaptées aux besoins des parents et des enseignants.

Sans aucun doute, veiller à ce que nos élèves restent en bonne santé et en sécurité contribuera grandement à réduire l’anxiété à leur retour à l’école. Avec les problèmes de santé et de sécurité pris en charge, les écoles et les parents peuvent quant à eux se concentrer davantage sur les besoins éducatifs, sociaux et émotionnels des élèves alors qu’ils reprennent leur vie scolaire normale après la pandémie.

(L’auteur est responsable de l’audit et du conseil, British Safety Council-Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.