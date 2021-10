Evaluna Montaner en maillot de bain montre son joli ventre | Instagram

Le beau chanteur et l’actrice Evaluna Montaner a réussi à captiver ses millions de followers il y a quelques semaines avec la bonne nouvelle qu’elle attend son premier bébé avec le célèbre chanteur Camilo.

Le ventre de grossesse de Evaluna Montaner grandit de plus en plus et maintenant qu’elle a publié la nouvelle, il n’y a pas un jour où elle ne la montre pas.

C’est à travers leur nouvelle chanson thème, Indigo, qu’Evaluna Montaner et Camilo ont fait savoir qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Le couple accueillera leur bébé en mars ou avril, puisque la chanteuse vénézuélienne a déjà bouclé son premier trimestre de grossesse.

Vous savez, je ne sais pas exactement, parce que j’ai là un dilemme ; Mais comme mars, avril », a déclaré Evaluna à propos de la date de naissance de son fils.

La protagoniste du Club 57 a partagé au cours de ces jours quelques photographies de son baby bump et a même révélé comment elle s’est rendu compte qu’elle était enceinte.

J’ai compris pourquoi j’ai commencé à faire pipi plusieurs fois par jour, ha ha ha ! En fait, c’était la raison pour laquelle j’ai dit « hmm, je vais passer un test ». Et c’est ainsi, je l’ai découvert avec ma mère en République dominicaine, le jour du concert que nous avons eu en famille », a-t-il révélé.

De cette façon, maintenant que sa grossesse a été rendue publique, Evaluna et Camilo ont décidé de publier une tendre photographie en train de bronzer avec Indigo.

L’interprète de ‘Pour la première fois’ a montré son baby bump en posant dans un joli maillot de bain et son ventre semble de plus en plus gros.

Camilo, Evaluna et Indigo », a écrit Camilo dans la publication de la photo.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE LA PANCITA D’EVALUNA.

En fait, il y a des semaines, Evaluna Montaner a posé enceinte avec des vêtements amples, mais personne n’imaginait que derrière sa tenue il y avait un baby bump.

J’ai eu des moments difficiles les premiers mois, maintenant je suis dans le deuxième trimestre et je me sens déjà très bien », a révélé l’artiste de 24 ans dans une interview.

A noter que via Instagram, les chanteurs ont été plus qu’enthousiasmés par cette nouvelle étape et ont même partagé quelques photographies des premiers mois de gestation du protagoniste du ‘Club 57’.

Cependant, Camilo et Evaluna avaient déjà publié quelques photographies de leur grossesse, et personne ne l’avait remarqué, car la chanteuse aime porter ce type de vêtement et il est très fréquent de la voir avec eux pour être vrai.