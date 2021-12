Evaluna montre son baby bump en bikini

en octobre dernier, Camilo et Evaluna ont révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Le couple accueillera leur bébé en mars ou avril 2022, puisque la chanteuse vénézuélienne a bouclé son premier trimestre de grossesse. Depuis, tous deux ont partagé avec leurs fans quelques instants de cette belle scène, et ont récemment dévoilé une carte postale des plus tendres qui a ébloui tout le monde.

Les chanteurs ont mis en ligne une belle image sur leurs réseaux sociaux, où on les voit poser au bord de la mer, tandis que Camilo donne un tendre baiser sur le ventre d’Evaluna. « Indigo Ocean », les deux ont intitulé l’instantané qui reflète la merveilleuse étape qu’ils vivent, apprenant sur le chemin de la parentalité.

Comme prévu, les autres membres de la famille Montaner n’ont pas pu résister à la tentation d’agrémenter la photo des futurs parents de compliments. Mau, le frère d’Evaluna, a placé une série d’emojis aux yeux de cœur, tandis que Ricardo Montaner a écrit : « Ma petite-fille, mon petit-fils… à l’intérieur de ce beau ventre. »

Camilo et Evaluna se sont avérés être l’un des couples les plus aimés du monde du divertissement. Désormais, dans leur « douce attente » pour Indigo, la proximité qu’ils ont consolidée avec les internautes est vraiment bouleversante.