Evaluna partage une tendre photo de son ventre. Comme il a grossi !

Récemment, le célèbre chanteur et l’actrice Evaluna montre son beau ventre et remplit ses filets de tendresse avec une photo avec son mari Camilo, s’exhibant le plus heureux possible.

Hier après-midi, sur son compte Instagram officiel, Evaluna a décidé de poser avec son mari Camilo pour montrer l’évolution de votre grossesse.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Evaluna Montaner et son mari, Camilo Echeverry ont partagé pendant plusieurs mois l’heureuse nouvelle qu’ils deviendraient bientôt parents de son premier bébé, nommé Indigo.

Maintenant, la chanteuse a décidé de partager avec ses followers une tendre photo montrant son ventre de grossesse.

Comme on vous l’a dit, la benjamine de la dynastie Montaner aime partager avec elle plus de 18 millions de fans sur le célèbre réseau social Instagram les meilleurs moments de sa vie, surtout maintenant qu’elle va bientôt devenir maman.

Rappelons qu’Evaluna et Camilo ont annoncé leur grossesse avec le clip « Indigo », où ils ont un peu parlé de l’émotion que cette nouvelle expérience leur procure dans leur mariage de plus d’un an.

La photo la plus récente d’Evaluna enceinte a été partagée sur son réseau social, où la Vénézuélienne de 24 ans qui est également actrice, apparaît avec son mari colombien de 27 ans, posant depuis la plage.

L’artiste a été vue portant un petit maillot de bain qui montre son ventre de grossesse bombé.

Indigo Ocean », c’est le message simple mais tendre de la jeune femme qui accompagne l’image.

Il convient de mentionner que ces derniers jours, exactement à la remise des Latin Grammy Awards, la femme de Camilo portait une robe de bal verte ample sur son corps, où ses partisans pouvaient voir comment son ventre grandissait et par rapport à cette nuit-là, la croissance est de plus en plus notée.

En revanche, au fil des mois, la chanteuse a dû faire l’expérience de divers maux de grossesse, alors avec l’aide de Camilo, elle a utilisé quelques remèdes pour faire face à certains de ces malaises, notamment les nausées.

Et, comme vous vous en souvenez peut-être, le mariage est actuellement en tournée, donc avant qu’Evaluna ne monte sur scène, elle devrait boire de l’eau avec du citron et un peu de sel, car cette boisson a été efficace pour la future maman pour éviter cet inconfort.

Cependant, Echeverry a révélé qu’au début, il souffrait encore de certains de ces symptômes de grossesse.