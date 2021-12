Evaluna présente le podcast « IN THE ROOM »

Amazon Originals Dans la chambre avec evaluna

Le podcast Amazon Original En La Sala revient avec la deuxième saison cette fois animée par la chanteuse, actrice, productrice et épouse vénézuélienne, Evaluna Montaner de Echeverry, l’un des jeunes visages les plus aimés du monde du divertissement en espagnol. Le podcast a été lancé le 1er décembre exclusivement sur Amazon Music avec des épisodes audio et vidéo disponibles chaque semaine sur l’application Amazon Music.

La première saison de « En La Sala », une série de conversations intimes, nécessaires et personnelles, a été modérée par une autre superstar de la musique espagnole, Becky G, laissant maintenant la place à Evaluna pour aborder des sujets tels que la représentation latino, l’égalité des sexes, la famille, et bien d’autres sujets d’intérêt. Le podcast a été créé pour répondre à un besoin non satisfait de la communauté Latinx, où des personnalités de premier plan peuvent s’ouvrir dans un espace sûr pour discuter de ce qu’elles aiment et célèbrent, de ce qui doit changer et des problèmes quotidiens qui ont un impact sur la communauté Latinx. .

Les invités dans la chambre d’Evaluna

En tant qu’invitée spéciale, elle a eu son mari Camilo, et dans le troisième épisode Leslie Grace dont vous pouvez trouver le clip ici.Dans l’épisode de la semaine prochaine, il aura la famille Montaner en tant qu’invités et d’autres célébrités avec lesquelles il partage des intérêts, des passe-temps et même des points de vue.

« Ce sont des conversations que je voulais avoir »

Evaluna ne s’est jamais mesurée lorsqu’elle parle de différents sujets nécessaires à la communauté latino et dans ce podcast, elle ne fera pas exception, comme elle nous l’a avoué dans cette interview en assurant que chaque épisode était des « conversations qu’elle voulait avoir » sur des sujets qu’elle considérait comme très nécessaire, et surtout avec des personnes spéciales pour elle, comme son mari et prochain père de son fils, la superstar colombienne Camilo avec qui elle partagera son histoire d’amour et comment ils envisagent de se lancer ensemble dans la paternité ; membres de la dynastie de musique latine Evaluna, la famille Montaner, qui partageront des conseils honnêtes pour tous les parents, les pasteurs Rich et DawnCheré Wilkerson de l’église VOUS, la pop star latine Sebastián Yatra, l’auteur-compositeur-interprète Sofia Reyes, et la chanteuse et actrice Leslie Grace, qui parlera de l’importance de la représentation latino à Hollywood, et d’autres du monde du divertissement.

«Je suis très heureux d’inviter des auditeurs dans mon salon chaque semaine pour voir ce qui est important pour moi. Aujourd’hui, il y a un manque de représentation de la communauté Latinx dans de nombreux domaines et secteurs, j’espère donc que ces conversations feront une différence », a déclaré Evaluna. « L’hébergement de ce podcast est une merveilleuse façon d’avoir des conversations honnêtes avec des personnes que j’aime et respecte et qui sont représentatives de la culture large et riche de notre communauté. »

Voici ce que nous a dit Evaluna à propos de son nouveau projet :

Nous avons discuté avec la gentille Evaluna de ce nouveau projet, de ses avis, de ses rêves et même de ses projets pour ce Noël dans sa nouvelle maison avec la talentueuse famille qui s’apprête à démarrer.

Ne manquez pas cette interview ici !