Evan Fournier, blessé, ne peut pas donner un rappel aux Celtics à 41 points

BOSTON – Il y a une équipe contre laquelle Evan Fournier a prouvé qu’il peut marquer – les Celtics.

Mais le tireur français, à sa première saison mouvementée avec les Knicks, n’arrive pas à faire une pause. Au lieu de s’appuyer sur sa performance de 41 points, un sommet en carrière, lors de la victoire de dernière seconde des Knicks contre les Celtics jeudi, Fournier a raté le match revanche samedi, une défaite de 99-75, avec une hanche contusionnée, alors que les Knicks comptaient leur point le plus bas. total de la saison.

« Il nous a définitivement manqué, surtout après le match qu’il a disputé la dernière fois, a déclaré RJ Barrett.

Fournier a marqué au moins 32 points dans chacun des trois affrontements des Knicks avec les Celtics jusqu’à présent cette saison, mais il était dans une zone au-delà de la stratosphère jeudi au Garden. Il est allé 10 pour 14 sur 3 points pour égaler le record de franchise de JR Smith.

Bien qu’il ait connu des hauts et des bas cette saison, ce n’était que le deuxième match que Fournier, qui a montré plus de durabilité que par le passé, a raté cette saison. Il a eu des problèmes d’épaule et une récente blessure à la cheville, mais il a joué à travers eux.

Evan Fournier N.Y. Poste : Charles Wenzelberg

La partie incroyable du match de 41 points de Fournier est qu’il est survenu deux jours après qu’il a été tenu sans but mardi contre les Pacers. Malgré son incohérence, Fournier affiche toujours une moyenne de 13,5 points et tire à 38,1% sur une plage de 3 points pour déclencher une attaque qui se classe 21e de la ligue en points pour 100 possessions.

Le récit que la défense des Knicks a subi à cause de Fournier passe à côté du fait que l’offensive serait morte sans lui.

« La défensive a été à peu près là, a déclaré l’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau, avant le match de samedi. « C’est l’infraction qui a été incohérente. »

La formation de départ est en mouvement depuis fin novembre, lorsque Thibodeau a rétrogradé Kemba Walker pour Alec Burks au poste de meneur. Samedi, Thibodeau a décidé de lancer Immanuel Quickley avec Burks en zone arrière.

Lorsque les Knicks ont surmonté un déficit de 25 points pour gagner jeudi, il s’agissait de la plus grande victoire de retour de la franchise depuis le 14 mars 2004 à Milwaukee, un match dans lequel ils étaient menés par 26. C’était la seule fois au cours des 25 dernières années où ils s’étaient ralliés à partir de 25 points ou plus. Les Knicks avaient une fiche de 1 à 229 lorsqu’ils étaient menés de 25 points dans un match, selon Forbes.