Evan Fournier, une lueur déchiquetée qui continue pour les New York Knicks

Evan fournier il est l’un des joueurs les plus importants de la rotation de Tom Thibodeau. Bien qu’il ne soit pas celui qui se démarque le plus des autres coéquipiers, l’arrière français est un buteur très fiable et, lorsqu’il apparaît, il est l’un des joueurs les plus importants pour Knicks de New York.

C’est le problème que, justement, Evan Fournier n’est pas toujours à un niveau élevé qui lui permette de réaliser des performances stellaires. Hier, il est allé à 41 points contre les Celtics de Boston. Un niveau qui, s’il était prolongé, ferait de lui l’un des meilleurs au monde. Sera-t-il capable de libérer ce niveau en lui pour le bien présent et futur des New-Yorkais ?

Evan Fournier ce soir : 41 points 8 rebonds 15/25 FG 14/10 3PT pic.twitter.com/jZvQCdrQZt – NBA Central (@TheNBACentral) 7 janvier 2022