Evan McPherson des Bengals termine une journée difficile avec une célébration prématurée

Le botteur des Bengals de Cincinnati, Evan McPherson, faisait partie de ceux qui ont connu une journée difficile en marquant des buts sur le terrain dimanche.

Plus d’une semaine après avoir botté le panier gagnant contre les Jaguars de Jacksonville, McPherson s’est vu confier deux occasions de donner l’avantage aux Bengals ou de l’emporter sur les Packers de Green Bay. Il a raté les deux.

Le botteur des Bengals de Cincinnati Evan McPherson (2) manque un placement contre les Packers de Green Bay dans la seconde moitié d’un match de football de la NFL à Cincinnati, le dimanche 10 octobre 2021. (AP Photo/Bryan Woolston)

Un moment a le plus marqué.

Avec 4:22 à jouer en prolongation, McPherson s’est aligné pour un essai de 49 verges qui aurait donné la victoire à Cincinnati. Son coup de pied a raté la gauche et a touché la manche à air au-dessus du poteau. Il a commencé à célébrer en pensant qu’il avait gagné le match de Cincinnati, mais il était loin du compte.

Cincinnati n’aurait pas une autre chance de gagner le match. Aaron Rodgers mènerait les Packers sur une course de 29 verges en six matchs qui s’est terminée par le placement de Mason Crosby pour la victoire. Les Packers ont gagné 25-22.

MASON CROSBY DE PACKERS ATTEINT UN BUT DE TERRAIN GAGNANT EN OT APRÈS UNE CHAÎNE DE MANQUEMENTS

Le botteur des Bengals de Cincinnati Evan McPherson (2) réagit en ratant le coup de pied au quatrième quart contre les Packers de Green Bay en prolongation au stade Paul Brown. (Joseph Maiorana-USA TODAY Sports)

Crosby n’était pas beaucoup mieux que McPherson dans le match. Il vient d’avoir le dernier rire. À un moment donné, les deux équipes avaient raté trois paniers consécutifs. Dans les sept dernières séries, les équipes se sont combinées pour cinq paniers manqués.

Rodgers a terminé 27-en-39 pour 344 verges, deux touchés et une interception. Davante Adams a terminé avec 11 attrapés pour 206 verges et un touché. AJ Dillon a également réussi un touché.

Aaron Jones a couru 103 verges en 14 courses.

Le botteur des Green Bay Packers Mason Crosby (2) frappe un panier de sa prise de Corey Bojorquez dans la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Bengals de Cincinnati à Cincinnati, le dimanche 10 octobre 2021. (AP Photo/AJ Mast)

Joe Burrow a montré à quel point il est important pour l’offensive des Bengals. Il était 26-en-38 pour 281 verges par la passe, deux touchés et deux interceptions. Ja’Marr Chase a réussi six attrapés pour 159 verges et un touché. Samaje Perine a réussi quatre attrapés pour 24 verges et un touché. Il a également mené les Bengals avec 59 verges au sol en 11 courses.

Green Bay a remporté sa quatrième victoire consécutive pour passer à 4-1 cette saison. Les Bengals sont tombés à 2-2.