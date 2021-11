Evan Mobley affiche le retour des Cleveland Cavaliers

Evan mobley est en train de devenir la recrue avec la meilleure adaptation à la NBA jusqu’à présent cette saison et la confiance de Les Cavaliers de Cleveland c’est absolu. Avec un curieux format de trois gros joueurs, dans lequel il alterne les positions de 3 et 4, ce talentueux rookie performe à un niveau spectaculaire et n’hésite pas à jeter l’équipe sur le dos. Il l’a fait lors du duel contre les Celtics de Boston, au cours duquel les Ohioans sont revenus d’un déficit de 17 points, avec des actions mémorables de leur part.

Evan Mobley mène le retour de 19 points des @cavs. Huit minutes ont été les @celtics sans marquer de field goal entre la fin du 3Q et le quatrième quart. 19 PTS (12 au 4Q) –

9 CER —-

2 ROB –

3 TAP –

