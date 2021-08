Evan Mobley profite de la pré-saison pour s’entraîner avec Steven Adams

in

L’un des chiffres les plus élevés de la NBA Draft 2021 a été Evan Mobley, le centre choisi par les Cleveland Cavaliers. Nous parlons de l’un des talents les plus intéressants à débarquer dans la ligue, un joueur avec beaucoup de mobilité et de ressources pour montrer sur le terrain qu’il n’arrête pas de travailler sur le terrain pour continuer à grandir en tant que joueur.

Dans la dernière vidéo publiée par Cleveland Cavaliers, nous pouvons voir le joueur s’entraîner avec Steven Adams, le centre a récemment été échangé aux Grizzlies de Memphis et l’un des cinq les plus dominants de la ligue. Le Néo-Zélandais pourrait lui donner beaucoup de muscle et travailler au poste bas. Bonne décision du jeune centre des Cavs !