Evan Mobley, un avantage concurrentiel pour les Cleveland Cavaliers

C’était le numéro 3 de la NBA Draft 2021Mais la réalité est qu’il pourrait être n°1 dans un an avec moins de talent lors de l’événement. Evan mobley Il a toutes les caractéristiques d’être l’un de ces succès qui marquent une époque pour de nombreuses franchises dans la meilleure ligue de basket au monde, et nous parlons d’un joueur très complet des deux côtés du terrain.

Malgré la surréservation du Bickerstaff Cavs Dans cette position de 4-5, c’est assez important, la plupart des minutes vont tomber sur Evan Mobley. Et logiquement, car ce qu’il peut apporter à l’équipe, c’est la folie absolue.

Attaquer et défendre

Dans la section offensive, Evan Mobley est une gamme très complète de ressources. Il peut tirer des tirs ouverts pour marquer de loin, il a beaucoup de physique pour pouvoir profiter de la peinture et prendre des points ou des fautes dans la surface, ainsi que présenter une vision du jeu dont ses coéquipiers bénéficieront énormément.

Mais c’est que, en défense, Evan Mobley est un footballeur de grande performance. Dans la peinture, il est capable d’arrêter les grands rivaux, un bloqueur avec beaucoup d’odeur et beaucoup de portée pour pouvoir intimider et gagner des matchs en défense.

Bon nombre de ces compétences que nous avons mises en évidence du joueur peuvent être vues dans cette vidéo de faits saillants extraits lors de sa dernière rencontre de pré-saison avec les Cavs. Nous allons beaucoup parler cette année d’Evan Mobley, et le sentiment est que nous allons le faire pour le mieux, car en raison des conditions et des contextes, il peut être l’un de ces joueurs dont les statistiques tangibles et intangibles montent en flèche.

Evan Mobley est un problème des deux côtés (- @swishcultures_) pic.twitter.com/Grgy1vbETY – NBA Central (@TheNBACentral) 11 octobre 2021