Evan Rachel Wood donne le doigt à l’ex Marilyn Manson pendant la performance

Evan Rachel Bois a fait ses sentiments à propos de Marilyn Manson clair comme de l’eau de roche.

Le dimanche 29 août, la star de Westworld a partagé une vidéo d’elle en train de se produire au Bourbon Room de Los Angeles. Sa chanson de prédilection ? Nouveaux radicaux“” You Get What You Give “, qui comporte un nom Manson dans les paroles.

“J’ai gardé ça”, a-t-elle dit à la foule avant de commencer la chanson, “mais cela semble être le moment approprié.”

Quand est venu le temps pour Wood de chanter son nom, elle a levé sa main gauche, a levé son majeur et l’a levé devant le public alors que certains participants criaient et applaudissaient.

“‘Vous obtenez ce que vous donnez'”, a-t-elle légendé la vidéo, en utilisant les paroles de la chanson. “Pour mes camarades survivants qui ont été giflés au visage cette semaine. Je t’aime. N’abandonne pas.”

Sa déclaration publique est intervenue quelques jours seulement après que Manson, 52 ans, est apparue aux côtés Kanye ouest à la soirée d’écoute Donda du rappeur le 26 août. Un porte-parole de Manson a dit à E! News, “La voix de Marilyn Manson est présentée sur DONDA, et il continuera à collaborer conceptuellement avec Ye sur le projet DONDA.”