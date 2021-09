Evan Rachel Wood tire sur l’agresseur présumé Marilyn Manson après la cosignature de Kanye West

Evan Rachel Wood a tiré sur Marilyn Manson, son agresseur présumé, après son apparition aux côtés de Kanye West lors du récent événement d’écoute de l’album du rappeur à Chicago. Lors d’une performance avec son partenaire musical Zane Carney, Wood a déclaré: “J’ai gardé ça, mais cela semble être le moment approprié.” Le duo a ensuite repris la chanson des New Radicals “You Get What You Give”.

Le hit numéro un fait brièvement référence à Manson, et quand son nom est apparu, Wood a levé son majeur, déclenchant une réponse animée de la foule. Wood a partagé une vidéo de la performance sur sa page Instagram, écrivant dans la légende : “Pour mes camarades survivants qui ont été giflés au visage cette semaine. Je t’aime. N’abandonne pas.” Carney a commenté la publication en écrivant: “Je t’aime et j’aime que nous ayons appris cela dans les coulisses 3 minutes avant de jouer le moment classique EVAN + ZANE …”

En février, Wood – qui était auparavant fiancée à Manson – l’a nommé comme son agresseur, écrivant dans un article sur les réseaux sociaux : “Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé à me préparer quand J’étais adolescent et j’ai horriblement maltraité pendant des années.” Elle a ajouté: “Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine d’autres vies. Je suis aux côtés des nombreuses victimes qui ne se taisent plus.”

Sa déclaration a incité de nombreuses autres femmes à présenter des allégations contre Manson, qu’il a toutes niées. De nombreuses célébrités du monde du rock ont ​​depuis exprimé leur soutien à Wood, dont Wes Borland de Limp Bizkit, qui a joué de la guitare avec Manson pendant une brève période. “J’étais là quand il était avec Evan Rachel Wood, j’étais chez lui, ce n’est pas vraiment cool. C’est tout ce que je vais en dire”, a déclaré Borland lors d’un événement en direct. “Désolé d’emmener ça dans un endroit sombre, mais ce type est annulé, au revoir, ne laissez pas la porte vous frapper en sortant.”

En plus des allégations faites par Wood, l’actrice de Game of Thrones Esme Bianco a déposé une plainte pour agression sexuelle contre Manson, affirmant que la chanteuse l’avait violée au cours de leur brève relation. Il fait également face à des allégations d’agression distinctes de la part d’une autre ex-petite amie, sans nom, qui a également déposé une plainte contre lui. Manson a nié toutes les allégations portées contre lui.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.