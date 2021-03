Evander Holyfield a gagné des millions grâce aux combats de Mike Tyson et Lennox Lewis, mais a tout perdu et a ensuite été contraint de vendre un manoir de 109 chambres à Rick Ross.

Evander Holyfield a failli s’éloigner d’une illustre carrière de boxe avant même qu’elle ne commence.

Le plus jeune de neuf enfants, l’homme qui est devenu plus tard la légende, a repris la science douce après avoir été inspiré par un aperçu d’un sac de vitesse et a prospéré sous le mentorat de son premier entraîneur, Carter Morgan.

. – .

Holyfield était champion incontesté à la fois des poids lourds et des poids lourds

Le futur champion a montré un talent naturel dès le début et a remporté tous ses concours juniors pendant les trois premières années, mais il a ensuite été battu par un jeune garçon nommé Cecil Collins.

Frustré par la défaite, Evander a couru à la maison et a informé sa mère qu’il en avait fini avec la boxe, seulement pour qu’elle lui dise le contraire.

«Quand j’ai perdu mon premier combat à 11 ans, j’ai arrêté», a-t-il expliqué. «Ma maman a dit que je devais rentrer parce qu’elle n’avait pas élevé de lâcheur.

«J’ai perdu mon deuxième combat [to Collins again], et j’ai arrêté. Elle m’a fait revenir en arrière et essayer encore une fois.

Le jeune Holyfield a surmonté l’adversité

Finalement, lorsqu’ils se sont rencontrés pour la troisième fois, Holyfield a conquis Collins.

Il est rentré chez lui et a fièrement dit à sa mère, qui a dit qu’elle était maintenant heureuse pour lui d’arrêter la boxe.

Sa réponse: «Je ne veux plus arrêter!»

À partir de là, la carrière d’amateur de Holyfield est allée de mieux en mieux et l’a finalement conduit aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles.

. – .

Beaucoup pensaient que Holyfield s’était fait voler l’or aux Jeux olympiques

Le «Real Deal» a commencé à gagner son surnom alors qu’il déchirait les trois premiers tours de compétition avec des victoires consécutives d’arrêt.

Puis, en demi-finale, il a rencontré le Néo-Zélandais Kevin Barry et a perdu par disqualification controversée.

Holyfield avait bien commencé dans l’affaire difficile et a terrassé Barry avec un crochet du gauche juste six secondes avant la fin du deuxième tour.

Cependant, l’arbitre yougoslave Gligorije Novicic a insisté sur le fait qu’il avait appelé un break / stop dans l’action – apparemment alors que Holyfield était déjà à mi-chemin de sa combinaison – et a disqualifié l’Américain en conséquence.

. – .

Holyfield a pris la situation dans sa foulée

Les spéculations ont rapidement sévi sur les intentions de Novicic alors que le combat qu’il arbitrait entre Holyfield et Barry a décidé qui affrontait son compatriote yougoslave Anton Josipovic en finale olympique.

Beaucoup ont accusé Novicic d’avoir délibérément disqualifié le favori américain pour la médaille d’or pour donner à Josipovic une plus grande chance de gagner.

Rien n’a jamais été prouvé. Le combattant yougoslave a continué à réclamer de l’or.

Dans un acte de défi étonnant cependant, Josipovic a semblé reconnaître le « vol » lors de la cérémonie de remise des médailles alors qu’il sortait Holyfield du podium de bronze pour se tenir à ses côtés sur la place d’or.

Il a continué à avoir une carrière légendaire malgré tout

Malgré ce nouveau chagrin, Evander avait appris sa leçon de son enfance et ne songeait pas à abandonner la boxe.

Au lieu de cela, il est devenu professionnel et a créé un héritage.

En 12 combats, il a battu Dwight Muhammad Qawi pour réclamer le titre WBA cruiserweight et a ramassé les deux autres ceintures pour devenir champion incontesté peu de temps après.

Puis vint le mouvement le plus audacieux de Holyfield alors qu’il commençait à devenir des poids lourds afin de pouvoir poursuivre la réalisation unique de conquérir les deux premières divisions de la boxe en tant que roi incontesté.

Il a remporté les trois titres majeurs chez cruiserweight

Mike Tyson était initialement la cible ferme, perçu à 37-0 comme une jeune superstar apparemment invincible.

Cependant, le désastre a frappé lorsque James ‘Buster’ Douglas a causé le plus grand bouleversement de l’histoire de la boxe en éliminant Tyson à Tokyo.

Cela s’est avéré être un désastre non seulement pour Mike, mais aussi pour Evander.

Huit mois plus tard, Holyfield détrôna Douglas par KO et atteignit son objectif ultime, s’imposant comme le roi incontesté des poids lourds après avoir déjà réalisé le même exploit monumental dans la division ci-dessous.

Caractéristiques de Rex

Douglas était un outsider 42-1 contre Tyson

Mais très peu lui ont donné beaucoup de crédit.

Comme Tyson était une telle sensation, une grande partie du public a refusé d’accepter sa perte et diverses excuses ont émergé.

Ils ont également assez souligné que Holyfield avait battu un Douglas bien plus lourd et moins bien préparé que celui qui avait conquis Tyson.

«Buster» avait passé huit mois à profiter de sa nouvelle renommée, évidemment trop.

Holyfield a rappelé à la BBC: «J’étais content, j’ai atteint mon objectif, mais après avoir atteint l’objectif et être devenu champion, cela n’a pas empêché les gens de parler.

. – Contributeur

Le monde était sous le choc après que Douglas ait arrêté Tyson

«J’ai eu des gens qui disaient: ‘Il n’a pas battu Tyson.’

«En disant: ‘Vous avez battu Buster Douglas. Vous avez battu un gros Buster Douglas.

«Ils disaient: ‘Tu n’es pas un vrai champion, tu n’as pas battu Mike Tyson.’ Et je me suis dit: « Ce n’est pas ma faute. »

Pour régler le problème, Holyfield et Tyson ont signé pour se faire face, seulement pour que le combat soit abandonné en raison d’une blessure aux côtes de «Iron Mike».

. – .

Tyson a été envoyé en prison

Peu de temps après, il a été reconnu coupable de viol et condamné à six ans de prison.

Tyson était parti et avec lui la chance de Holyfield de faire ses preuves en tant que véritable champion.

Les années qui suivirent furent tumultueuses pour Evander alors qu’il subissait sa première défaite face à Riddick Bowe. Il a vengé la perte, mais a ensuite été battu par Michael Moorer.

Après cela, il a pris sa retraite car les médecins ont remarqué qu’il souffrait d’une maladie cardiaque immédiatement après le combat.

. – .

Holyfield et Bowe ont partagé une trilogie épique

Remarquablement, après avoir réexaminé son cœur plus tard, il a été découvert que son état avait été quelque peu mal diagnostiqué, apparemment en raison de la morphine qui lui avait été administrée après la perte.

Des années plus tard, il a été révélé que le président du conseil médical consultatif de la Commission du Nevada pensait que l’état du champion était compatible avec l’utilisation de HGH (hormone de croissance humaine).

Dans les dernières étapes de sa carrière, de nombreuses allégations ont émergé liant Holyfield à l’utilisation de stéroïdes.

Il a toujours carrément nié avoir utilisé des drogues améliorant la performance.

. – .

Moorer a remis à Holyfield sa deuxième défaite

Quoi qu’il en soit, une fois les examens médicaux réussis, Holyfield est retourné sur le ring pour être battu par Bowe dans leur combat de trilogie.

Tyson est revenu de prison et a retrouvé le titre WBA avant de décider de donner à Evander ce qui devait être son dernier titre.

Avec plusieurs défaites maintenant sur son record et des points d’interrogation autour de sa santé, Holyfield a choqué le monde en tenant tête à Tyson, intimidant l’intimidateur et l’assommant au onzième round.

La décision de sa mère d’inculquer à son fils l’incapacité d’arrêter s’est avérée cruciale.

. – .

Holyfield a terrassé Tyson

. – .

Le combat a été arrêté au onzième round

La victoire sur Tyson a cimenté l’héritage de Holyfield et l’a finalement vu gagner toute approbation publique qui manquait encore d’une manière ou d’une autre.

Dans leur tristement célèbre match revanche, Mike a été disqualifié pour avoir mordu l’oreille d’Evander par frustration alors que le combat commençait à se dérouler de la même manière que leur première rencontre.

Holyfield était maintenant extrêmement riche, une superstar mondiale et a ensuite arrêté Moorer pour venger cette défaite également.

Sa position au sommet du monde ne durerait pas encore une fois, car après un match nul controversé lors de leur première rencontre, Lennox Lewis a levé tous les doutes en battant Holyfield dans leur match revanche.

. – .

Lewis a prouvé trop pour Holyfield

Le « Real Deal » a remarquablement continué à se battre pendant encore 12 ans et a eu son dernier concours en 2011, à l’âge de 48 ans.

Malheureusement, il y avait des raisons plus sinistres à cela, autres qu’un simple refus de cesser de fumer.

À l’apogée de sa célébrité, Holyfield s’est installé dans un manoir de 109 chambres dans sa ville natale d’Atlanta – un monument à son succès.

En 2008, des difficultés financières ont vu la maison sur le point d’être vendue aux enchères en raison d’une forclusion. Le rappeur Rick Ross l’a acquis pour 5,8 millions de dollars.

. – .

Le domaine d’Evander était vraiment impressionnant

.

Il appartient maintenant à Rick Ross

Trois divorces ont eu un impact considérable sur la richesse de Holyfield, les entreprises ayant échoué et les paiements de pension alimentaire pour enfants à onze enfants (par six femmes différentes) ont également fait des ravages.

L’ancien champion a gagné des centaines de millions au cours de sa carrière, mais certains rapports ont affirmé qu’il avait perdu à peu près tout.

Heureusement, de nos jours, Holyfield est clairement dans une meilleure situation financière et rêve de récupérer un jour son ancienne maison.

Il a même récemment taquiné un retour potentiel sur scène pour des combats de charité, bien qu’il ne soit pas clair si cela se réalisera ou non.

. – .

Elijah Holyfield a poursuivi une carrière dans le football américain

. – .

Evan Holyfield est un boxeur comme son vieil homme

Le nom Holyfield est même maintenant porté par un couple des enfants aînés d’Evander.

Un fils Elijah, 22 ans, est un demi offensif américain de la NFL pour les Eagles de Philadelphie.

Un autre fils Evan, également âgé de 22 ans, a commencé sa carrière de boxeur professionnel chez les poids lourds légers avec un dossier de 4-0.

Quant à son propre héritage de boxe, Holyfield a tenu à faire un retour et a fait des bruits sur le fait de combattre Tyson pour la troisième fois. On pensait qu’une trilogie était prévue pour mai, mais cela s’est avéré faux. Tyson s’est «mal exprimé» apparemment.

Mais peu importe si Tyson vs Holyfield III se produit, comment le « Real Deal » aimerait-il être rappelé?

«Le gars qui les a tous combattus et l’a fait de la bonne façon», a-t-il remarqué un jour.